भिवंडीत चिकन शोरमा खाल्ल्याने विषबाधा झाल्याची घटना समोर आली आहे. वंजारपट्टी नाका परिसरातील शोरमा खाल्ल्यानंतर अनेकांना उलटी आणि जुलाबाचा त्रास सुरू झाला. सुरुवातीला १४ ते १७ जणांना विषबाधा झाल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र आता रुग्णांची संख्या वाढून ४२ वर पोहोचली आहे. सर्व बाधितांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार वंजारपट्टी नाका परिसरातील ए. के. चिकन शोरमा दुकानातून काही जणांनी सोमवारी रात्री शोरमा खाल्ला होता. त्यानंतर त्यांना उलटी आणि जुलाबाचा त्रास सुरू झाला. काहींना मळमळही होऊ लागली. त्यामुळे त्यांना स्वर्गीय इंदिरा गांधी स्मृती उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. सुरुवातीला एकाच कुटुंबातील पाच जणांना त्रास झाल्याची माहिती होती. त्यानंतर इतर रुग्णही उपचारासाठी दाखल झाले..पार्टीत IPS अधिकाऱ्यांमध्ये वाद, मारहाणीत SSPला गंभीर दुखापत; मुख्यमंत्री म्हणाले, पर्सनल गोष्ट.सध्या रुग्णालयात एकूण ४२ जण उपचार घेत आहेत. यामध्ये १७ पुरुष आणि १४ महिलांचा समावेश आहे. तर १० लहान मुलांनाही विषबाधा झाली आहे. एका गर्भवती महिलेचाही बाधितांमध्ये समावेश आहे. रात्री सर्व रुग्णांची प्रकृती स्थिर असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. मात्र सकाळपर्यंत रुग्णांची संख्या वाढल्याने आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली आहे..विषबाधेच्या घटनेनंतर भिवंडी महापालिका आणि अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनीही पाहणी केली. महापालिकेच्या पथकाने संबंधित शोरमा दुकानावर तोडक कारवाई केली आहे. या प्रकरणी निजामपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती सहाय्यक आयुक्त गिरीश गोष्टेकर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.