Bhiwandi: भिवंडीत आरोग्य मुकादमास शिवीगाळ, ऑडिओ क्लिप व्हायरल; गुन्हा दाखल

भिवंडी : पालिका वॉर्ड क्रमांक ९ ब येथील नालेसफाईसाठी किती कामगार पाठवले, अशी विचारणा करणाऱ्या पालिका आरोग्य विभागाच्या मुकादमास नालेसफाई करणाऱ्या कंत्राटदाराने शिवीगाळ केल्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणातील कथित ऑडिओ क्लिप समाजमाध्यमावर व्हायरल झाल्याने संबंधित कंत्राटदारावर शांतीनगर पोलिस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, भिवंडी पालिकेच्या नालेसफाई कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या उपकंत्राटदार जयेश काळे यांना पालिकेचे मुकादम मुकेश जाधव यांनी नालेसफाई कामासाठी किती कामगार दिले आहेत, अशी विचारणा मोबाईलवरून करताच जयेश काळे यांनी त्यांना शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली..Mumbai News: मुंबई पालिकेचा कर रेकॉर्ड सुधारणार, ५४ डेटा एंट्री ऑपरेटर नेमणार, ३० लाखांचा खर्च; प्रशासनाचा मोठा निर्णय.व्हायरल झालेल्या कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये नगरसेवक आणि पालिका प्रशासनाबाबतही कंत्राटदार जयेश काळे आक्षेपार्ह वक्तव्य करीत असल्याचे पाहायला मिळते. या घटनेमुळे पालिका प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून या घटनेनंतर मुकादम मुकेश जाधव यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून जयेश काळेविरोधात शांतीनगर पोलिस ठाण्यात शिवीगाळ केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..३९ गोडाऊनवर दिव्यात कारवाईनुकत्याच झालेल्या महासभेत नगरसेवक क्त बाबाजी पाटील यांनी शिळफाटा येथील अनधिकृत गाळ्यांबाबत आवाज उठवल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या पालिका प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. दिवा प्रभाग समिती क्षेत्रात अनधिकृत गोडाऊनचे सर्वेक्षण आणि निष्कासन मोहीम राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत ३९ अनधिकृत गोडाऊनवर कारवाई करण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत अतिक्रमण विभागामार्फत शनिवारी (ता. २०) शिळफाटा येथील आचारगल्ली परिसरातील ३९ अनधिकृत गोडाऊनवर कारवाई करण्यात आली..BEST Strike: 'बेस्ट'कामगार थेट विधानभवनावर धडकणार; २५ हजार कामगार रस्त्यावर उतरणार, कृती समितीचा इशारा, मुंबईत हायअलर्ट!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.