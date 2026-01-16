Bhiwandi Election Result: काँग्रेसच्या आघाडीवर शिवसेना-भाजपची लढत! पाहा भिवंडी-निजामपूर मतदारसंघामधील विजयी उमेदवारांची यादी

भिवंडी : महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका निवडणुकांसाठी मतमोजणी सुरू आहे. ज्यामध्ये भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या ९० जागांच्या निकालांची मतमोजणी सुरू आहे, ज्यामध्ये सध्या काँग्रेस आघाडीवर आहे. .भिवंडीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा) च्या शरद पवार गटाने आपले खाते उघडले असून आतापर्यंत चार उमेदवार विजयी झाले आहेत. तसेच कोणार्क विकास आघाडी (केव्हीए) च्या चार उमेदवारांनी प्रभाग क्रमांक १ मध्ये विजय मिळवला आहे. हा निकाल भारतीय जनता पक्षासाठी (भाजप) मोठा धक्का ठरू शकतो. दरम्यान, उर्वरित प्रभागांमध्ये मतमोजणी सुरू असताना, भाजप अनेक ठिकाणी आघाडीवर आहे..भिवंडी-निजामपूर मतदारसंघामधील विजयी उमेदवार यादी :प्रभाग क्र.3 अ रूतिका सतीश पाटील (काँग्रेस) - ६२०३ (विजयी) धनश्री राम पाटील (आर पी आय एकतवादी) - ४२२६ (पराभूत) जयमाला अशोक पाटील (सपा) - १७९४नोटा - २८६ प्रभाग क्र.3 बशाहीना साजु सिद्दिकी (काँग्रेस) - ५०१४ (विजयी)सिद्दिकी रिहाना मेहमूद आलम (आरपीआय) - ३८५० (पराभूत)राधिका राहुल जुकर (सपा) - २२५८ नोटा - १४५प्रभाग 3 कअन्सारी सैफ (काँग्रेस) - ५७४३ संतोष कुमार रामनरेश राय (सप) - १८९६नीता शरद धुळे (शिवसेना शिंदे) - १६८६ नोटा - २६० प्रभाग 3 डरोहिदास रंगनाथ वाघमारे (काँग्रेस) - ५३५३विकास सखाराम निकम (आरपीआय) - ४४२८ रहेनुमा खालिद गुड्डू (सप) - १८९७ नोटा - २७१.KDMC Election Result 2026: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत कोणाची सत्ता? विजयी उमेदवारांची यादी समोर .प्रभाग क्रमांक 13 अदांडेकर मनीषा सुनील (शिवसेना) - ८०१२मलावकर तन्मय विजय सेना (उबाठा) - २६८०उगले अनिता विष्णू (अपक्ष) - १३९१नोटा -२०४प्रभाग क्रमांक 13 बम्हात्रे सुचिता रुपेश (शिवसेना) - ७४९१पाटील आनंदी श्रीनाथ सेना (उबाठा) - ३३८२चौधरी पूजा दीपेश अपक्ष - २३७५नोटा - १७४प्रभाग क्रमांक 13 कनाईक अस्मिता प्रभुदास शिवसेना - ९१३९अश्विनी गजेंद्र गुळवी सेना उबाठा - ३०६९म्हात्रे मयुरी राजेश (अपक्ष) - १४१९नोटा -२२४प्रभाग क्रमांक 13 डचौधरी बाळाराम मधुकर शिवसेना - ९१०१किरण रवींद्र भोईर सेना उबाठा ३३६७म्हात्रे विशाल मनोहर (अपक्ष) - ७७२नोटा - २७५.प्रभाग क्रमांक १४ अमुजावर समरीन बानो इस्माईल (काँग्रेस) - ९२९२शेख फिरोज अबू सुफियान (समाजवादी पार्टी) - ३३९८गुळवी कोमल प्रवीण (राष्ट्रवादी शरद पवार) - ३१४४नोटा - १५८प्रभाग क्रमांक १४ बमोमीन सबीना बानो (काँग्रेस) - ८८४३अन्सारी रूश्दा इफ्रान - ३९५०मोमीन मोहम्मद अली मोहम्मद हसन (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार) - २७१०नोटा - २२१प्रभाग क्रमांक १४ कतबस्सुम जाकीर बेग काँग्रेस - ९९५०खान सखिबा खातून मतलूब समाजवादी पार्टी - ३६९०हश्मी अमरीन बानो राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार - २०३९नोटा - २५०प्रभाग क्रमांक १४ डखान अब्दुल रहमान (काँग्रेस) - ९६४८शेख शाहआलम रफीउद्दिन (समाजवादी पार्टी) - ३५३६शेख माशीउल्ला मोहम्मद अख्तर (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार) - २४२०नोटा - २८४.BMC Election Result : मुंबईत ठाकरे बंधुंची मुसंडी, महायुतीला कडवी झुंज; पहिल्या दीड तासात कशी आहे स्थिती?.भिवंडी महानगर पालिका बिनविरोध उमेदवारप्रभाग 17 पॅनल बसुमित पुरुषोत्तम पाटील (भाजप)प्रभाग क्र 18 अअश्विनी सती फुटाणकर (भाजप)प्रभाग क्र 18 बदीपा दीपक मढवी (भाजप)प्रभाग क्र 18 कअबूसूक असफाक अहमद शेख (भाजप)प्रभाग क्र 23 कभारती हनुमान चौधरी (भाजप)प्रभाग क्र 16 अपरेश (राजू)चौघुले (भाजप).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.