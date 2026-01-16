मुंबई

Bhiwandi Election Result: काँग्रेसच्या आघाडीवर शिवसेना-भाजपची लढत! पाहा भिवंडी-निजामपूर मतदारसंघामधील विजयी उमेदवारांची यादी

Bhiwandi-Nizampur Corporation Election Results 2026: भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका निवडणूक निकालाबाबत मतमोजणी सुरू आहे. यामध्ये काँग्रेस आघाडीवर असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Bhiwandi-Nizampur Election Results

Bhiwandi-Nizampur Corporation Election Results 2026

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

भिवंडी : महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका निवडणुकांसाठी मतमोजणी सुरू आहे. ज्यामध्ये भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या ९० जागांच्या निकालांची मतमोजणी सुरू आहे, ज्यामध्ये सध्या काँग्रेस आघाडीवर आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
Uddhav Thackeray
Mumbai
Municipal Corporation
Municipal administrators
Municipal election
bhiwandi
shivsena

Related Stories

No stories found.