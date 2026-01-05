Municipal Election: भिवंडी-निजामपूर पालिकेत सत्तासमीकरण बदलले! सपा गड ढासळला; काँग्रेस-भाजप-शिवसेनेची पकड मजबूत

भिवंडी : भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी सर्व राष्ट्रीय पक्ष, प्रादेशिक पक्ष आणि स्थानिक आघाड्यांकडून उमेदवारांची घोषणा करण्यात आली आहे. निवडणुकीपूर्वी भिवंडी (पूर्व) विधानसभा मतदारसंघात समाजवादी पक्षाचे वर्चस्व होते. परंतु आता काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेनेने तेथे आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. सपा आमदार रईस शेख यांच्या कृतींमुळे समाजवादी पक्षाला बाजूला सारण्यात आले आहे. .असे असूनही आमदार रईस शेख सपासोबत उभे राहण्याचा दावा करत आहेत. त्यांच्या विरोधकांच्या दाव्यांकडे दुर्लक्ष करून, सपा सदस्य असल्याचा दावा करत एक व्हायरल व्हिडिओ बनवत आहेत. महानगरपालिका निवडणुकीत , मुस्लिम बहुल भागात काँग्रेस उमेदवारांना समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांचा पाठिंबा मिळाल्याने आणि सपा उमेदवारांना मागे टाकल्याने इतर पक्ष खूप मागे पडले आहेत..BMC Election: सर्वाधिक बंडखोर भाजप- ठाकरे गटात; १३ ठिकाणी मोठे आव्हान.हिंदू बहुल जागांवर भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांनी वरचढ ठरले आहे. कारण त्यांचे सर्व उमेदवार "जबरदस्ती, लाचखोरी, भेदभाव" या धोरणाचा अवलंब करत आहेत. भाजपचे सहा उमेदवार आधीच नियम आणि कायदे मोडून बिनविरोध विजयी झाले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करून महायुतीचे ६ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले असल्याची चर्चात आता रंगत आहे. भिवंडी (पश्चिम) विधानसभा मतदारसंघात, भाजप शिवसेना (शिंदे गट) माजी महापौर विलास पाटील, जावेद दळवी आणि काँग्रेस यांच्याशी थेट स्पर्धा करणार आहे..भिवंडीचे पहिले नागरिक म्हणून दोनदा सन्मानित झालेले माजी महापौर विलास आर पाटील यांनी स्थापन केलेला कोणार्क विकास आघाडी आणि जावेद दळवी यांनी स्थापन केलेला भिवंडी विकास आघाडी हे पक्ष त्यांच्या कुळांसह निवडणूक रिंगणात आहेत आणि आमदार महेश बाघुले यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला थेट लढवणार आहेत. भिवंडी (पश्चिम) मध्ये, हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समुदायांचे सर्व पक्षांनी उभे केलेले उमेदवार जिंकण्यासाठी सर्व मार्गांचा अवलंब करून निवडणूक लढवत आहेत, तरीही भिवंडी विकासापासून खूप दूर आहे..BMC Election: निवडणुकीआधी काँग्रेसचा मास्टरस्ट्रोक! मुंबईकरांसाठी स्वतंत्र जाहीरनामा; बेस्टच्या कायापालटासाठी मांडली ठोस योजना.बहुसंख्य मतदारांचे म्हणणे आहे की, सर्व राजकीय पक्ष केवळ राजकीय फायद्यासाठी उमेदवार निवडतात. त्यांना शहराच्या विकासाची किंवा सामान्य लोकांना भेडसावणाऱ्या मूलभूत समस्यांचे निराकरण करण्याची कोणतीही समज नसते. महानगरपालिका निवडणुकीत, सार्वजनिक प्रश्नांवर चर्चा करण्याऐवजी, केवळ नेत्यांवर आणि त्यांच्या स्थापित कुळांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. .१५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या भिवंडी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत असंख्य उमेदवार मतांसाठी प्रचार करत आहेत. अनेक वॉर्डांमध्ये अपक्ष उमेदवारांनीही राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांची झोप उडवली आहे. महानगरपालिका निवडणुकीत कोणत्या राजकीय पक्षाची बाजू असेल हे पाहणे मनोरंजक ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.