Municipal Election: भिवंडी-निजामपूर पालिकेत सत्तासमीकरण बदलले! सपा गड ढासळला; काँग्रेस-भाजप-शिवसेनेची पकड मजबूत

Bhiwandi-Nizampur Municipal Corporation Election News: भिवंडी महानगरपालिका निवडणुकीत राजकीय समीकरणे वेगाने बदलली आहेत. समाजवादी पक्ष कमकुवत झाला आहे. तर काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेना मजबूत झाले आहेत.
भिवंडी : भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी सर्व राष्ट्रीय पक्ष, प्रादेशिक पक्ष आणि स्थानिक आघाड्यांकडून उमेदवारांची घोषणा करण्यात आली आहे. निवडणुकीपूर्वी भिवंडी (पूर्व) विधानसभा मतदारसंघात समाजवादी पक्षाचे वर्चस्व होते. परंतु आता काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेनेने तेथे आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. सपा आमदार रईस शेख यांच्या कृतींमुळे समाजवादी पक्षाला बाजूला सारण्यात आले आहे.

