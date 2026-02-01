Mumbai News: पाणीपुरवठ्यास मिळणार बळ! पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची भांडुप संकुलात पाहणी

मुंबई : वाढते नागरीकरण आणि लोकसंख्येचा वाढता ताण लक्षात घेता, शाश्वत जलव्यवस्थापनासाठी मलजल प्रक्रिया प्रकल्प अत्यंत कळीचा ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे जलप्रदूषण रोखण्यास मदत होईलच, शिवाय प्रक्रिया केलेले पाणी पुनर्वापरासाठी उपलब्ध झाल्याने मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यातील तूट भरून काढणे शक्य होणार आहे, असे प्रतिपादन महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी केले..भांडुप संकुल येथील जलबोगद्याच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करून आयुक्त गगराणी यांनी प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. या वेळी उप आयुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) पुरुषोत्तम माळवदे, प्रमुख अभियंता महेंद्र उबाळे यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..Dog Attack: ट्युशनसाठी निघाला, वाटेतच कुत्र्याचा हल्ला, चिमुकल्याची महिनाभर जगण्यासाठी झुंज पण...; पालकांचा मन हेलावणारा आक्रोश.मुंबईतील मलजलावर अत्याधुनिक पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने विविध ठिकाणी प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यामध्ये धारावी ते घाटकोपर आणि पुढे भांडुप संकुलापर्यंत ५०० दशलक्ष लिटर क्षमतेचे तृतीयस्तरीय प्रक्रिया केलेले पाणी वाहून नेण्यासाठी सुमारे ११.६१० किलोमीटर लांबीचा जलबोगदा उभारण्यात येत आहे. .या प्रकल्पांतर्गत भांडुप संकुल येथे १७५ मीटर खोल शाफ्टचे खोदकाम सुरू असून, आतापर्यंत ४५ मीटर काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पाची व्याप्ती स्पष्ट करताना आयुक्त गगराणी म्हणाले, की प्रक्रिया केलेल्या मलजलापैकी किमान ५० टक्के पाणी पुनर्वापरासाठी उपलब्ध करून देण्याचे पालिकेचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या नैसर्गिक स्त्रोतांवरील ताण लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे..Union Budget 2026: होमस्टे, ई-व्हिसा आणि कनेक्टिव्हिटी वाढणार, परदेशात जाणे स्वस्त होणार; बजेटमध्ये मोठी घोषणा.सुरक्षित पाणीमलजल प्रक्रियेमुळे सांडपाण्यातील घातक घटक व रोगकारक जंतू नष्ट होऊन सुरक्षित पाणी उपलब्ध होईल. पर्यावरण संरक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प मुंबईसाठी मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास आयुक्त गगराणी यांनी व्यक्त केला..दोन टप्प्यांत कामया जलबोगद्याचे काम दोन टप्प्यांत पूर्ण केले जाणार असून, पहिला टप्पा भांडुप संकुल ते भांडुप मलजल केंद्र (४,३६५ मीटर) आणि दुसरा टप्पा भांडुप ते घाटकोपर (७,२४५ मीटर) असा आहे. निश्चित मार्गावर अत्याधुनिक ‘टनेल बोरिंग मशीन’च्या सहाय्याने खोदकाम केले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.