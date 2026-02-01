मुंबई

Mumbai News: पाणीपुरवठ्यास मिळणार बळ! पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची भांडुप संकुलात पाहणी

Bhushan Gagrani: भांडुप संकुल येथे अत्याधुनिक जलशुद्धीकरण प्रकल्प (WTP) उभारण्यात येत आहे. या जलशुद्धीकरण प्रकल्पाय महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी भेट देऊन पाहणी केली.
Bhushan Gagrani inspects Bhandup complex

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : वाढते नागरीकरण आणि लोकसंख्येचा वाढता ताण लक्षात घेता, शाश्वत जलव्यवस्थापनासाठी मलजल प्रक्रिया प्रकल्प अत्यंत कळीचा ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे जलप्रदूषण रोखण्यास मदत होईलच, शिवाय प्रक्रिया केलेले पाणी पुनर्वापरासाठी उपलब्ध झाल्याने मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यातील तूट भरून काढणे शक्य होणार आहे, असे प्रतिपादन महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी केले.

