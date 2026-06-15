FDA Decision: रुग्णांना दिलासा! रुग्णालयातीलच औषध दुकानातून खरेदीची सक्ती नाही; FDAचा मोठा निर्णय

मुंबई: रुग्णालयांमधील औषध खरेदीतील सक्तीला आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी त्यांच्या दर्शनी भागात ‘रुग्णांना या रुग्णालयातील औषधविक्री दुकानातूनच औषधे खरेदी करण्याची सक्ती नाही. रुग्ण किंवा त्यांचे नातेवाईक कोणत्याही परवानाधारक औषधविक्रेत्याकडून औषधे खरेदी करू शकतात’ असा स्पष्ट मजकूर असलेले फलक लावावेत, असे ‘एफडीए’चे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत..MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .या फलकांद्वारे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांना औषध खरेदीबाबतचे हक्क स्पष्टपणे समजावेत, यासाठी ते रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात आणि सहज नजरेस पडतील अशा ठिकाणी लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यातील अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना रुग्णालय परिसरातील किंवा संबंधित औषध दुकानांतूनच औषधे खरेदीसाठी दबाव टाकला जात असल्याच्या तक्रारी ‘एफडीए’कडे प्राप्त झाल्या होत्या. .काही ठिकाणी डॉक्टरांनी लिहून दिलेले प्रिस्क्रिप्शन रुग्णांना न देता थेट विशिष्ट औषध दुकानांकडे पाठविले जात असल्याचेही निदर्शनास आले होते. त्यामुळे रुग्णांच्या निवडीच्या अधिकारावर गदा येत असून, आर्थिक भारही वाढत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...रुग्णालयांकडून औषध खरेदीची सक्ती करण्यात आल्यास किंवा प्रिस्क्रिप्शन देण्यास नकार दिल्यास संबंधित रुग्णालयांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच अशा प्रकारच्या सक्तीचा अनुभव आल्यास नागरिकांनी थेट अन्न व औषध प्रशासनाकडे तक्रार नोंदवावी.- तुकाराम मुंढे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.