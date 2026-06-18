Maharashtra Protest Cases: आंदोलनकर्त्यांना मोठा दिलासा! आंदोलनांदरम्यान दाखल ४४ खटले रद्द होण्याच्या मार्गावर, मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय

मुंबई: राज्यातील विविध धार्मिक, राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल झालेले ४४ खटले मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला असून त्याबाबत सरकारला लवकरच शिफारस करण्यात येणार आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.या आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याबाबत इलेक्ट्रॉनिक, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमता विकास मंत्री ॲड.आशीष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे. ‘सह्याद्री’ अतिथीगृहावर यासंदर्भात आज एक बैठक झाली. यापूर्वी झालेल्या बैठकीत ७७ खटले मागे घेण्यात आले होते. तर आज ४४ खटले मागे घेण्याची शिफारस करण्यात आली. सामाजिक आंदोलना संदर्भातील खटले मागे घेण्याबाबत पोलिसांकडे १३३ अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ४४ अर्जांवर आज चर्चा करून हे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव,अभियोग संचालनालयाचे संचालक, गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते. स्त्रीविषयक गुन्हे, गंभीर स्वरूपाचे खटले, वैयक्तिक व दिवाणी प्रकरणे ही शासनाच्या धोरणांतर्गत माफ केली जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणा बाबतचे खटले मागे घेण्यास स्पष्ट नकार देण्यात आला..तसेच, आमदार, माजी आमदार, खासदार व माजी खासदार यांच्याशी संबंधित प्रकरणांबाबत, शासन निर्णय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयातच अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल. त्या दिशेनेही पावले उचलण्यात येतात..मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे आलेल्या १३३ अर्जदारांपैकी १४ अर्जावर पुन्हा विचार करण्याची शिफारस करण्यात आली असून ही प्रकरणे पोलीस उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या स्थानिक समितीपुढे ठेवण्यात येतील. यातील ३५ प्रकरणा पैकी काही खटले निकाली निघाले होते तर ३२ खटले हे समितीच्या कार्यकक्षेत न येणारे होते. त्यामुळे केवळ आठ खटले प्रलंबित राहिले आहेत..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...सामाजिक कार्यकर्ते, पक्षांचे कार्यकर्ते, विचारधारात्मक चळवळींतील सहभागी यांच्यावर विनाकारण खटले दाखल करण्यात आले. अशा खटल्यांपासून त्यांची मुक्तता करणे, ही सरकारचे जबाबदारी आहे. मागे घेतलेल्या खटल्यांमध्ये गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी, सामाजिक कार्यक्रम, गोवंश संरक्षण आंदोलन, कामगार आंदोलन... अशा विविध खटल्यांचा समावेश आहे.- ॲड.आशिष शेलार, मंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.