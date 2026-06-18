मुंबई

Maharashtra Protest Cases: आंदोलनकर्त्यांना मोठा दिलासा! आंदोलनांदरम्यान दाखल ४४ खटले रद्द होण्याच्या मार्गावर, मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय

Ashish Shelar committee decision on legal cases: धार्मिक, राजकीय व सामाजिक आंदोलनांतील कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे; ४४ खटले रद्द करण्याच्या शिफारशीला मंत्रिमंडळ उपसमितीची मंजुरी
Major Decision by Cabinet Panel: 44 Cases Against Agitators Likely to Be Scrapped

Major Decision by Cabinet Panel: 44 Cases Against Agitators Likely to Be Scrapped

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: राज्यातील विविध धार्मिक, राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल झालेले ४४ खटले मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला असून त्याबाबत सरकारला लवकरच शिफारस करण्यात येणार आहे.

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