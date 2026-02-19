मुंबई

शिंदेंची शिवसेना घेणार बीएमसीच्या महापौरपदाची धुरा! भाजपसोबत दीड वर्षांचा फॉर्म्युला ठरला; सत्तेचे समीकरण बदलले

BMC mayor rotation formula: मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरपदासाठी भाजप आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेत दीड वर्षाच्या फॉर्म्युल्यावर एकमत झाले आहे. शिंदे गटासाठी हा एक मोठा विजय आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) सत्तेच्या गल्लीतून मोठी बातमी समोर आली आहे. महायुतीने मुंबईच्या महापौरपदाच्या वाटणीसाठी एक नवीन फॉर्म्युला अंतिम केला आहे. जो उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी एक मोठा राजकीय विजय मानला जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातील उच्चस्तरीय बैठकीत, ५ वर्षांच्या कार्यकाळातील दीड वर्ष (१८ महिने) शिवसेनेकडे महापौरपद राहील यावर एकमत झाले आहे.

