शिंदेंची शिवसेना घेणार बीएमसीच्या महापौरपदाची धुरा! भाजपसोबत दीड वर्षांचा फॉर्म्युला ठरला; सत्तेचे समीकरण बदलले

मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) सत्तेच्या गल्लीतून मोठी बातमी समोर आली आहे. महायुतीने मुंबईच्या महापौरपदाच्या वाटणीसाठी एक नवीन फॉर्म्युला अंतिम केला आहे. जो उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी एक मोठा राजकीय विजय मानला जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातील उच्चस्तरीय बैठकीत, ५ वर्षांच्या कार्यकाळातील दीड वर्ष (१८ महिने) शिवसेनेकडे महापौरपद राहील यावर एकमत झाले आहे..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात २९ जानेवारी रोजी झालेल्या गुप्त बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. ज्याचा उद्देश युतीमधील समन्वय मजबूत करणे होता. नुकत्याच झालेल्या बीएमसी निवडणूक २०२६ च्या निकालांनी मुंबईच्या राजकारणाला एक नवीन वळण दिले. भाजप ८९ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला, तर शिंदे यांच्या शिवसेनेने २९ जागा जिंकल्या आणि युतीला बहुमताचा आकडा (११४) ओलांडला. .Narhari Zirwal clerk action : नरहरी झिरवळ यांच्या खात्यातील लिपिकावर कारवाई; चौकशी अहवाल येईपर्यंत खाजगी सचिवांचा कार्यभार थांबवला.महापौरपदावरून दोन्ही पक्षांमध्ये वाद सुरू होता. जो आता "दीड वर्षाच्या सूत्राद्वारे" सोडवण्यात आला आहे. सध्या भाजपच्या रितू तावडे मुंबईच्या महापौर आहेत, परंतु या नवीन करारानुसार, त्यांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच पद सोडावे लागेल. या नवीन राजकीय समीकरणाअंतर्गत, भाजपने आपला मित्रपक्ष शिवसेनेला खुश करण्यासाठी महापौरपद वाटून घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सध्या महापौरपदाची धुरा सांभाळणाऱ्या प्रभाग क्रमांक १३२ मधील नगरसेवक रितू तावडे या दीड वर्षाच्या कार्यकाळानंतर राजीनामा देतील. .त्यानंतर शिंदे गटातील एक नगरसेवक पुढील १८ महिन्यांसाठी मुंबईचे नवे प्रथम नागरिक होतील. या करारात केवळ महापौरपदच नाही तर महापालिकेच्या विविध वैधानिक समित्यांच्या अध्यक्षपदाचेही समान वाटप समाविष्ट आहे. यावेळी बीएमसी निवडणुकीच्या निकालांनी अनेक प्रस्थापित समीकरणे उलथवून टाकली. पहिल्यांदाच, भाजप ८९ नगरसेवकांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (यूबीटी) ६५ जागांवर घसरली, तर राज ठाकरेंच्या मनसेला (मनसे) फक्त ६ जागा मिळाल्या. .शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या २९ जागा महायुतीची सत्ता सुनिश्चित करण्यात "किंगमेकर" ठरल्या. मुख्यमंत्री शिंदे यांना मुंबईत त्यांच्या पक्षाची प्रमुख भूमिका सुनिश्चित करायची होती आणि ते त्यात यशस्वी होताना दिसत आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील भाग्यवान नगरसेवक कोण असेल ज्याला मुंबईच्या महापौरपदाची संधी मिळेल याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. .ATS Busted Terror Module : एटीएसची मोठी कारवाई ! नवी दहशतवादी संघटना तयार करण्याचा कट उधळला, अशी होती मोडस ऑपरेंडी .महापौरपद सध्या "सर्वसाधारण महिला" प्रवर्गासाठी राखीव आहे. त्यामुळे महिला नगरसेवकांच्या नावांवर शिवसेनेत विचारमंथन सुरू झाले आहे. राजकीय तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, या हालचालीमुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेच्या (शिंदे गट) कार्यकर्त्यांचे मनोबल वाढेल आणि मुंबईवरील त्यांची पकड मजबूत होईल. प्रशासनात समन्वय सुनिश्चित करण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी समिती अध्यक्षपदांसाठी एक सामायिक यादी देखील तयार केली आहे.