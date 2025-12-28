BMC Election: महायुतीत धुसफूस! नाराज इच्छुकांचा महाविकास आघाडीकडे ओढा; कल्याण–डोंबिवलीत राजकीय हालचालींना वेग

डोंबिवली : डोंबिवली – केडीएमसी महापालिका निवडणुकीचा रणसंग्राम जवळ येत असतानाच सत्ताधारी महायुतीतील अंतर्गत विसंवाद चव्हाट्यावर आला आहे. भाजप आणि शिंदे गटातील जागावाटपाचा तिढा अद्यापही सुटलेला नसल्याने युतीतील नाराजी आता उघडपणे व्यक्त होताना दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर महायुतीतील 15 ते 20 नाराज इच्छुक उमेदवारांनी महाविकास आघाडीतील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट आणि मनसेशी संपर्क वाढवल्याची खात्रीलायक माहिती पुढे येत आहे..कल्याण–डोंबिवलीत भाजप आणि शिंदे गटात जागावाटपावरून तीव्र रस्सीखेच सुरू आहे. युती टिकवण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर बैठका सुरू असल्या, तरी स्थानिक पातळीवर मात्र अस्वस्थता वाढताना दिसते आहे. कोणता प्रभाग कोणाकडे जाणार, कोणाचे तिकीट कापले जाणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने इच्छुक उमेदवारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. युती झाली, तर अनेकांना उमेदवारी गमवावी लागणार, ही भीतीच नाराजीचा केंद्रबिंदू ठरत आहे..Mumbai News: ९०७ हॉटेल, पब, बार, क्लबची झाडाझडती; अग्निशमन दलाकडून आस्थापनांवर कारवाईचा बडगा .दरम्यान, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी महापालिका निवडणूक एकत्र लढवण्याची घोषणा केल्यानंतर राजकीय समीकरणे वेगाने बदलू लागली आहेत. या घोषणेनंतर महाविकास आघाडी अधिक आक्रमक झाली असून, महायुतीतील नाराज घटकांना आकर्षित करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याचा थेट परिणाम म्हणून कल्याणमधील 7 ते 8 तर डोंबिवलीतील 10 ते 12 इच्छुकांनी पर्यायी राजकीय वाटा शोधण्यास सुरुवात केली असल्याची चर्चा आहे..सध्या भाजप आणि शिंदे गटाकडून स्वतंत्रपणे पॅनलनिहाय 122 जागांसाठी इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज भरले जात आहेत. मात्र, अंतिम क्षणी युतीचा निर्णय झाला, तर अनेकांची राजकीय गणिते कोलमडण्याची शक्यता आहे. वॉर्ड आपल्या पक्षाकडे गेला तरी उमेदवारी मिळेलच याची खात्री नसल्याने अस्वस्थता अधिक तीव्र होत आहे..कल्याण–डोंबिवली हा पारंपरिक शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जात असला, तरी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी गेल्या काही वर्षांत भाजपची संघटनात्मक ताकद लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे. बदलापूर आणि अंबरनाथ येथील नगराध्यक्षपदाच्या विजयामुळे भाजपचा आत्मविश्वास दुणावला असून, केडीएमसीत महापौर बसवण्याचे स्वप्न भाजप पाहू लागला आहे. मात्र, हीच वाढती ताकद आणि शिंदे गटातील अंतर्गत कोंडी महायुतीसाठी डोकेदुखी ठरत आहे..Thane Politics: जागावाटपात भाजपात अस्वस्थतता! कल्याणमध्ये कार्यकर्त्यांचा स्वबळाचा सूर.जागावाटपावर लवकर निर्णय झाला नाही, तर महायुतीतील ही नाराजी उघड बंडखोरीत रूपांतरित होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. केडीएमसी निवडणूक ही केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेची लढाई न राहता, आगामी विधानसभा राजकारणाची नांदी ठरणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.