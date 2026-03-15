मुंबई

अंबरनाथ पालिकेत महायुतीत खडाजंगी, शिवसेनेचा भाजपच्या विकासकामांना ब्रेक; पडद्यामागे काय घडतयं?

Ambernath BJP & Shivsena Fight: शिंदे शिवसेनेने भाजपच्या विकासकामांना ब्रेक दिला आहे. यामुळे अंबरनाथ पालिकेत महायुतीत पुन्हा उभी फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Ambernath BJP & Shivsena Fight

Ambernath BJP & Shivsena Fight

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अंबरनाथ : राज्यात सत्तेत असलेल्या शिवसेना आणि भाजपमधील अंतर्गत धुसफूस अंबरनाथ नगरपालिकेच्या पहिल्याच सभेत चव्हाट्यावर आली आहे. तब्बल आठ वर्षांच्या दीर्घकाळानंतर शुक्रवारी (ता. १३) पार पडलेली ही पहिलीच सभा शिवसेनेच्या आक्रमक भूमिकेमुळे वादळी ठरली. शिवसेनेने आपल्या संख्याबळाच्या जोरावर भाजप नगरसेवकांच्या प्रभागांतील विकासकामांना विरोध दर्शविल्याने अंबरनाथमध्ये महायुतीत उभी फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

