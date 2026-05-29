Thane Politics: महायुतीचा वाद चव्हाट्यावर! मुख्याधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीवरून भाजपचे आंदोलन, तर शिवसेनेचा पलटवार

अंबरनाथ : अंबरनाथ नगरपालिकेत मुख्याधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड आणि शहर अभियंता कार्यालयात अनुपस्थित असल्याच्या मुद्द्यावरून भाजपकडून आंदोलन करण्यात आले. परिणामी यावर शिवसेना देखील आक्रमक झाली असून महायुतीचा वाद चव्हाट्यावर आला असल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अंबरनाथ नगरपालिकेत लोकप्रतिनिधी विरुद्ध प्रशासन आणि शिवसेना विरुद्ध भाजप असा नवा वाद उफाळून आला आहे. नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड आणि शहर अभियंता कार्यालयात अनुपस्थित असल्याच्या मुद्द्यावरून भाजप नगरसेवकांनी थेट त्यांच्या रिकाम्या खुर्चीला हार घालत अनोखे आंदोलन केले. शहराला पूर्णवेळ सक्षम अधिकारी देण्याची मागणी करत भाजपने प्रशासनाचा तीव्र निषेध केला..मात्र, भाजपच्या या आंदोलनानंतर अंबरनाथमधील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले असून शिवसेना कमालीची आक्रमक झाली आहे. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक राजेंद्र वाळेकर यांनी भाजपच्या या आंदोलनाचा तीव्र शब्दांत निषेध करत, भाजप नगरसेवकांवर "सुपारी" घेऊन अधिकाऱ्यांना टार्गेट केल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप केला आहे..दरम्यान, अंबरनाथमधील टीडीआर घोटाळ्याच्या फायलीवर मुख्याधिकारी सही करत नसल्यानेच भाजप हा स्टंट करत असल्याचा दावा शिवसेनेने केल्यामुळे अंबरनाथमध्ये शिवसेना विरुद्ध भाजप वाद आता चव्हाट्यावर आला आहे.