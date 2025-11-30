मुंबई

Thane Politics: डोंबिवलीत भाजप– शिंदेसेना आमनेसामने! उद्घाटन सोहळ्यात शक्तीप्रदर्शन, बॅनरबाजी आणि घोषणाबाजीने वातावरण तापलं

Dombivli Politics: डोंबिवलीतील गणेश घाट आणि रागाई मंदिर प्रवेशद्वाराच्या उद्घाटनावेळी भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाचे कार्यकर्ते समोरासमोर आले असून बॅनरबाजी आणि घोषणाबाजीने राजकीय वातावरण तापलं आहे.
Dombivli political clash Between Shinde Shivsena and BJP

Dombivli political clash Between Shinde Shivsena and BJP

ESakal

शर्मिला वाळुंज
Updated on

डोंबिवली : भाजपा आणि शिवसेना शिंदे गटात वर्चस्वाची लढाई सुरु असतानाच डोंबिवलीत निवडणूकीच्या आधीच राजकीय वातावरण तापल्याचे पहायला मिळत आहे. डोंबिवली पश्चिमेला कुंभारखान पाडा परिसरातील गणेश घाट आणि रागाई मंदिर प्रवेशद्वाराचा उद्घाटन सोहळा रविवारी आयोजित करण्यात आला. याप्रसंगी भाजपा आणि शिंदे गटाचे कार्यकर्ते आमनेसामने आल्याचे पहायला मिळाले. यावेळी दोन्ही पक्षाकडून जोरदार घोषणाबाजी झाल्याने परिसर ढवळून निघाला. उद्घाटनाच्या आधीच दोन्ही पक्षांकडून मोठ्या प्रमाणात बॅनरबाजी आणि शक्तिप्रदर्शन झाल्याने कार्यक्रमाचा माहोल चांगलाच तापला.

Loading content, please wait...
Thane
Bjp
Mumbai
Eknath Shinde
Maharashtra Politics
Dombivli
shivsena
Dombivli politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com