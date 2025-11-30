Thane Politics: डोंबिवलीत भाजप– शिंदेसेना आमनेसामने! उद्घाटन सोहळ्यात शक्तीप्रदर्शन, बॅनरबाजी आणि घोषणाबाजीने वातावरण तापलं

डोंबिवली : भाजपा आणि शिवसेना शिंदे गटात वर्चस्वाची लढाई सुरु असतानाच डोंबिवलीत निवडणूकीच्या आधीच राजकीय वातावरण तापल्याचे पहायला मिळत आहे. डोंबिवली पश्चिमेला कुंभारखान पाडा परिसरातील गणेश घाट आणि रागाई मंदिर प्रवेशद्वाराचा उद्घाटन सोहळा रविवारी आयोजित करण्यात आला. याप्रसंगी भाजपा आणि शिंदे गटाचे कार्यकर्ते आमनेसामने आल्याचे पहायला मिळाले. यावेळी दोन्ही पक्षाकडून जोरदार घोषणाबाजी झाल्याने परिसर ढवळून निघाला. उद्घाटनाच्या आधीच दोन्ही पक्षांकडून मोठ्या प्रमाणात बॅनरबाजी आणि शक्तिप्रदर्शन झाल्याने कार्यक्रमाचा माहोल चांगलाच तापला..डोंबिवली पश्चिमेला कुंभाखान पाडा परिसरातील गणेश घाट आणि रागाई मंदिर प्रवेशद्वाराचा उद्घाटन सोहळा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या हस्ते रविवारी आयोजित करण्यात आला होता. सकाळी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांचे पक्षप्रवेश झाल्यानंतर हा उद्घाटन सोहळा होता. यावेळी शिवसेना ठाकरे गटातून भाजपात प्रवेश केलेले दिपेश म्हात्रे हे देखील चव्हाण यांच्यासोबत उपस्थित होते. हा प्रभाग भाजपातून शिवसेना शिंदे गटात गेलेले विकास म्हात्रे यांचा प्रभाग असल्याने त्याठिकाणी भाजपाकडून मोठ्या प्रमाणात बॅनरबाजी व झेंडे लावत शक्तीप्रदर्शन करण्यात आले होते. मात्र विकास म्हात्रे यांनी देखील स्वतःची ताकद भाजपच्या कार्यकर्त्यांना दाखवून दिल्याचे बोलले जात आहे..Mumbai News: मुंबईत सर्वात मोठा शिपिंग व्यवसाय घोटाळा उघडकीस! विश्वासघात अन् कोट्यवधींचा हिशोब गायब; प्रकरण काय?.उद्घाटनापूर्वी शिवसेना शिंदे गटाचे विकास म्हात्रे यांचे समर्थक असलेले कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम स्थळी पोहोचले. हातात शिवसेनेच्या छत्र्या घेऊन कार्यकर्ते त्याठिकाणी उपस्थित होते. परिसरात भाजप आणि शिवसेनेचे बॅनर्स, फ्लेक्स आणि झेंडे झळकत असताना दोन्ही गटांनी आपला प्रभाव दाखवण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू ठेवल्या. दरम्यान, उद्घाटन सोहळा सुरु झाल्यानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण कार्यक्रमस्थळी पोहोचताच वातावरण आणखी चिघळले. याचवेळी शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार घोषणाबाजी सुरू झाली..शिवसेना कार्यकर्त्यांनी आरोप केला की, “विकास म्हात्रे आणि कविता म्हात्रे यांच्या स्वागतासाठी लावलेले बॅनर मुद्दाम झाकण्यात आले.” यामुळे शिवसेना गटात नाराजीची लाट पाहायला मिळाली. तर, दुसरीकडे भाजप कार्यकर्त्यांनीही जोरदार घोषणाबाजी करत आपली उपस्थिती दाखवून दिली. पक्ष प्रवेशानंतर लगेचच भाजपकडून झालेलं हे शक्तिप्रदर्शन शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या डोळ्यात खुपल्याचे बोलले जात होते..Varsha Gaikwad: भाजपने मुंबईला गॅस चेंबर केले! खासदार वर्षा गायकवाड यांचा आरोप.उद्घाटनाचा सोहळा असला तरी संपूर्ण कार्यक्रम राजकीय जोराजोरीचा आखाडा ठरल्याचे पहायला मिळाले. दोन्ही पक्षांकडून बॅनरबाजी आणि घोषणाबाजी मुळे कुंभारखानपाडा परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाल्याचे पहायला मिळाले. पोलिसांनी विकास म्हात्रे यांच्या घराबाहेर मोठा पोलिस बंदोबस्त लावल्याचे पहायला मिळाले, तसेच कार्यक्रम स्थळी देखील मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.