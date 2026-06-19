Mumbai News: महापालिकेच्या वाहन खर्चावर भाजपचा सवाल; दरमहा २ हजार किमी प्रवास करणारा अधिकारी कोण? प्रशासनाला घेरलं

मुंबई : महापालिकेच्या विविध विभागांसाठी भाडेतत्त्वावरील वाहन सेवा पुरविण्याच्या कराराला डिसेंबर २०२६पर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावावरून स्थायी समितीत तीव्र पडसाद उमटले. दरमहा दोन हजार किलोमीटर प्रवासाचा हा प्रस्ताव असून त्यावर सदस्यांनी आक्षेप घेतला. 'दरमहा दोन हजार किलोमीटर प्रवास कोणता अधिकारी करतो?' असा थेट सवाल उपस्थित करून भाजप नगरसेविका प्रीती सातम यांनी वाहनांचा वापर आणि वाढत्या खर्चावरून प्रशासनाला धारेवर धरले. सदस्यांचे विविध प्रश्न आणि आक्षेपांमुळे अखेर स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी हा वाहन भाडेकराराचा प्रस्तावावरील निर्णय राखून ठेवला..मूळ दोन वर्षांच्या करारात मुंबईतील सातही झोनसाठी समान रक्कम असताना मुदतवाढीच्या प्रस्तावात झोननिहाय रकमेत मोठा फरक का, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. प्रस्तावात झोन एकसाठी ६० लाख, तर झोन सहासाठी सर्वाधिक ९९ लाख आणि झोन तीनसाठी ९६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या तफावतीचे कारण स्पष्ट करून वाहनांची लॉगशीट, युटिलायझेशन रिपोर्ट आणि विशेष लेखापरीक्षण (ऑडिट) अहवाल समितीसमोर ठेवण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली. .Mumbai BEST Bus Strike : मुंबईत बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप; रिक्षा चालकांकडून प्रवाशांची लूट, प्रवाशांमध्ये संताप.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचतीचे आवाहन केले असताना पालिकेचा वाहन खर्च वाढल्याचे सांगत प्रीती सातम यांनी विभागनिहाय माहिती मागितली. नगरसेविका राजेश्री शिरवाडकर, तेजिंदरसिंग तिवाना, प्रकाश दरेकर आणि अश्रफ आझमी यांनीही ई-वाहन धोरण आणि इंधन बचतीचा सविस्तर आढावा सादर करण्याची मागणी केली. सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी पालिका प्रशासनाच्या उदासीन कारभारावर खंत व्यक्त केली. सदस्यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन प्रशासनाने वाहनांचा प्रत्यक्ष वापर, वाहनांची आकडेवारी आणि ई-वाहन धोरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करावा; त्यानंतरच हा प्रस्ताव पुन्हा समितीसमोर आणावा, असे निर्देश अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिले..मला सल्लागार नेमा!'मी दोन वर्षे ई-वाहन वापरत आहे. ज्याचा खर्च प्रतिकिलोमीटर केवळ सव्वा रुपया येतो. २०१७च्या विकास आराखड्यात ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनसाठी जागा आरक्षित करण्याचा मुद्दा मांडूनही आजपर्यंत काहीच काम झालेले नाही. पालिकेच्या जागांवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून खासगी गुंतवणुकीतून हे स्टेशन उभारता येतील. यासाठी आवश्यक असल्यास मला सल्लागार नेमा, मी संपूर्ण आराखडा देतो,' असे सभागृह नेते गणेश खणकर म्हणाले..BMC: पालिका सभागृहात नालेसफाईवरून संताप, माजी महापौरांचा युतीवर हल्ला, श्वेतपत्रिकेची मागणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.