मुंबई

Mumbai News: महापालिकेच्या वाहन खर्चावर भाजपचा सवाल; दरमहा २ हजार किमी प्रवास करणारा अधिकारी कोण? प्रशासनाला घेरलं

Mumbai Municipal Corporation: महापालिकेच्या वाहन खर्चावर भाजपने प्रशासनाला धारेवर धरलं. तसेच दरमहा २ हजार किमी प्रवास करणारा अधिकारी कोण? असा सवालही केला.
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Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : महापालिकेच्या विविध विभागांसाठी भाडेतत्त्वावरील वाहन सेवा पुरविण्याच्या कराराला डिसेंबर २०२६पर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावावरून स्थायी समितीत तीव्र पडसाद उमटले. दरमहा दोन हजार किलोमीटर प्रवासाचा हा प्रस्ताव असून त्यावर सदस्यांनी आक्षेप घेतला. 'दरमहा दोन हजार किलोमीटर प्रवास कोणता अधिकारी करतो?' असा थेट सवाल उपस्थित करून भाजप नगरसेविका प्रीती सातम यांनी वाहनांचा वापर आणि वाढत्या खर्चावरून प्रशासनाला धारेवर धरले. सदस्यांचे विविध प्रश्न आणि आक्षेपांमुळे अखेर स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी हा वाहन भाडेकराराचा प्रस्तावावरील निर्णय राखून ठेवला.

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