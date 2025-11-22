मुंबई

Thane Politics: शिंदे सेना-भाजपमध्ये श्रेयवाद, कानशिलात लगावल्याचा आरोप; राजकारण तापले!

Dispute Between Shinde Shivsena and BJP: भाजपच्या माजी नगरसेवक आणि शिंदे सेनेच्या पदाधिकाऱ्याचा मोठा वाद झाला असून भाजप माजी नगरसेवकावर शिंदे सेनेच्या पदाधिकाऱ्याला कानशिलात लगावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
Dispute between Shinde Sena and BJP in Thane

Dispute between Shinde Sena and BJP in Thane

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : मागील काही दिवसांपासून शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपमध्ये विविध कारणांवरून संघर्ष पाहायला मिळत आहे. अशातच आता बीएसयूपी घरांच्या नोंदणीसाठी फक्त १०० रुपयांत रजिस्ट्रेशनची दिलेली सवलत जाहीर झाल्यानंतर या दोघांत श्रेय घेण्यावरून वाद झाला असून, भाजपच्या माजी नगरसेवकाने शिंदे सेनेच्या पदाधिकाऱ्याला कानशिलात लगावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Bjp
Mumbai
Eknath Shinde
Maharashtra Politics
mumbai politics
shivsena
Mahayuti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com