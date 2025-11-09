Maharashtra Politics: डोंबिवलीत राजकीय पलटवार! भाजपचे माजी स्थायी समिती सभापती विकास म्हात्रे यांचा शिंदे गटात प्रवेश

डोंबिवली : कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. सकाळी शिवसेना शिंदे गट मधील माजी नगरसेवकाला आपल्या पक्षात दाखल करून भाजपने शिंदे गटाला धक्का दिला होता. मात्र दिवस सरत असताना शिंदे गटानेही ठोस पलटवार करत भाजपचे माजी स्थायी समिती सभापती आणि डोंबिवलीतील प्रभावी नेते विकास म्हात्रे हे आपल्या गटात प्रवेश करीत असल्याचे जाहीर केले आहे. म्हात्रे हे ठाण्याच्या दिशेने रवाना झाले असून लवकरच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत हा प्रवेश होणार आहे. या हालचालीने डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठी खळबळ माजली आहे..विकास म्हात्रे यांच्या नाराजीच्या चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू होत्या. विकास निधीच्या वाटपावरून पक्षातील वरिष्ठांबद्दल त्यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली होती. भाजपने त्यांच्या नाराजीवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यात यश न मिळाल्याचं स्पष्ट होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील म्हात्रे यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विकास कामासाठी पक्षाकडून निधी दिला जात नसल्याने म्हात्रे नाराज होते. त्यातच त्यांनी त्यांच्या कार्यालयावरील फलकावरून भाजपचे कमळ चिन्ह हटवत तिथे नवीन भगवा फलक लावला. यावरून त्यांचा शिवसेनेत प्रवेश होणार मात्र ठाकरे गट की शिंदे गट याविषयी चर्चा सुरु होती. दोन्ही गटाकडून त्यांच्या प्रवेशासाठी जोर लावला जातं होता..Mumbai News: मुंबईकरांना दिलासा वाहतूक कोंडीतून मिळणार! MMRDA ७० किमीचा भूमिगत बोगदा बांधणार, वाचा संपूर्ण प्लॅन.याच दरम्यान शहरातील एका कार्यक्रमाच्या बॅनर च्या निमित्ताने विकास म्हात्रे, कविता म्हात्रे यांच्या सोबत शिवसेना शिंदे गटाचे पदाधिकारी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे फोटो झळकले. यामुळे म्हात्रे दाम्पत्य शिंदे गटात प्रवेश करणार हे जवळपास निश्चित झाल्याचे मानले जात होते. भाजपमधील सर्वात प्रभावी आणि संघटन मजबूत ठेवणाऱ्या म्हात्रे दाम्पत्याने अशी दिशा निवडणे हा शिंदे गटासाठी मोठा बूस्टर मानला जातो..दरम्यान, भाजपनेही सत्ता मजबूत करण्याची मोहीम राबवली आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत रविवारी सकाळी शिवसेना ठाकरे गट, शिंदे गट, काँग्रेस या पक्षांना झटका देत चव्हाण यांनी दीपेश म्हात्रे, योगेश म्हात्रे, संतोष केणे यांचा पक्ष प्रवेश करून घेतला. हे पक्ष प्रवेश शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या चांगलेच जिव्हारी लागले. समाज माध्यमातून यावर प्रतिक्रिया देखील उमटल्या..रविवारी सकाळपासूनच भाजपची पक्ष प्रवेशाची मोठी लगबग सुरू होती तर तिकडे शिंदे गटाने देखील म्हात्रे यांच्या पक्ष प्रवेशाच्या हालचाली सुरू केल्या. म्हात्रे यांच्या हालचालींनी भाजपच्या गोटात तणाव निर्माण झाला असला तरी ते जाणारच होते अशी प्रतिक्रिया माझ्या पदाधिकाऱ्यांकडून येत होत्या..डोंबिवली पश्चिमेतील राजूनगर प्रभागात विकास म्हात्रे यांच्या कार्याचा मोठा प्रभाव असल्याने त्यांचा पक्षांतराचा निर्णय भाजपसाठी धोक्याची घंटा मानला जात आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. गेल्या काही वर्षांत भाजपची संघटना बळकट करण्यात विकास म्हात्रे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आता ते बाजूला झाल्यास त्या जागी तितक्याच ताकदीचा उमेदवार उभा करण्याचे आव्हान भाजपसमोर असेल..Mumbai News: ठाणे-नवी मुंबईत उभं राहणार नवं ‘बीकेसी’! १,३०० एकरवर भव्य व्यावसायिक केंद्राची घोषणा, पण कुठे उभारणार?.भाजप आणि शिंदे गटातील हे नेते–कार्यकर्त्यांचे स्थलांतरण फक्त पक्षबदल नसून शहरातील राजकीय वर्चस्वाची थेट चुरस बनले आहे. दिवसाची सुरुवात भाजपने शिंदे गटावर चाल करून केली, तर समाप्ती शिंदे गटाने भाजपच्या गोटात धक्का देत केली. त्यामुळे कल्याण–डोंबिवलीतील निवडणूक केवळ प्रचारावर नाही तर संघटनातील ‘शक्तीवान कोण?’ यावर अधिक अवलंबून आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.