Thane: ठाण्यात राजकीय उलाढाल! विद्यमान सरपंचांसह शेकडो कार्यकर्त्यांचा भाजपमध्ये प्रवेश; ठाकरे गट-मनसेला धक्का

डोंबिवली : कल्याण ग्रामीण मतदारसंघातील खोणी येथे रविवारी झालेल्या पक्षप्रवेश सोहळ्यात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट आणि मनसेला मोठा धक्का बसला आहे. खोणी ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान सरपंचांसह विविध पक्ष आणि संघटनांमधील शेकडो कार्यकर्त्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्याने कल्याण ग्रामीणमधील राजकीय समीकरणांमध्ये नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे..राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या सोहळ्यात खोणी ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान सरपंच ज्योती विश्वास जाधव, समाजसेवक विश्वास जाधव, माजी सरपंच ज्योती हणमंत जाधव, कल्याण पंचायत समितीचे माजी उपसभापती किरण ठोंबरे, समाजसेवक महेश ठोंबरे, ग्रामपंचायत सदस्या जयश्री ठोंबरे तसेच ग्रामपंचायत सदस्य संजय पाटील यांच्यासह अनेक पदाधिकाऱ्यांनी भाजपचा झेंडा हाती घेतला..Mumbai Local: जोरदार पावसातही लोकल सुसाट धावणार, रेल्वेचा खोळंबा टळणार; प्रशासनाने उचलले मोठे पाऊल.याशिवाय पलावा, क्राऊन आणि १४ गाव परिसरातील विविध गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी, सांस्कृतिक मंडळांचे प्रतिनिधी आणि सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनीही भाजपमध्ये प्रवेश केला. ऑर्किड सोसायटीचे अध्यक्ष योगेश पाटील, जास्मिन सोसायटीचे अध्यक्ष विराज पिंगळे यांच्यासह अनेक स्थानिक कार्यकर्त्यांचा त्यात समावेश होता..यावेळी आमदार किसन कथोरे, आमदार सुलभा गायकवाड, माजी आमदार सुभाष भोईर, नंदू परब, दिपेश म्हात्रे, शशिकांत कांबळी, रविंद्र घोडविंदे, महेश पाटील, डॉ. सुनिता पाटील यांसह पक्षाचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. महायुती सरकारच्या विकासकामांवर विश्वास ठेवूनच हा प्रवेश झाला असून यामुळे खोणी परिसराच्या विकासाला अधिक गती मिळेल असा विश्वास प्रदेश अध्यक्ष चव्हाण यांनी यावेळी व्यक्त केला..पिंपळेश्वर मंदिरासाठी जमीन मंजुरी, राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर महायुती शक्तिप्रदर्शन करणार; पण कधी?.दरम्यान, पक्षप्रवेश केलेल्या नेत्यांनीही विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी भाजपची निवड केल्याचे सांगितले. अनेक वर्षे शिवसेनेत काम केले, मात्र विकासकामांच्या राजकारणाला प्राधान्य देत भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे किरण ठोंबरे यांनी नमूद केले. तर गावाच्या विकासासाठी एकोप्याची गरज असून त्यासाठी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याचे महेश ठोंबरे आणि संजय पाटील यांनी सांगितले..या पक्षप्रवेशामुळे कल्याण ग्रामीण मधील आगामी राजकीय लढतींची रंगत वाढणार असून खोणी आणि १४ गाव परिसरातील मतदारसंघीय राजकारणावर त्याचे परिणाम दिसून येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.