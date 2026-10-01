प्रदीप पुर्णेकरनंतर भाजपच्या नेत्याला संपवण्याचा प्लॅन? तलवार अन् धारदार शस्त्र घेऊन...; अंबरनाथमध्ये काय घडलं?

अंबरनाथ : अंबरनाथ नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा बुधवारी धर्मवीर आनंद दिघे नाट्यगृहात सुरू असतानाच नाट्यगृहाबाहेर उभ्या असलेल्या एका संशयास्पद कारमध्ये हत्यारे आढळून आल्याने खळबळ उडाली. विनानंबर प्लेटच्या या कारमधून तलवार, शरखे तसेच दोन वेगवेगळ्या क्रमांकाच्या नंबर प्लेट आढळल्या. पोलिसांनी कारमधील दोघांना ताब्यात घेतले असून, त्यांचा उद्देश काय होता, याचा तपास सुरू आहे..सायंकाळच्या सुमारास नाट्यगृहाबाहेर उभी असलेली पांढऱ्या रंगाची 'ऑरा' कार पोलिसांच्या निदर्शनास आली. कारची झडती घेतल्यानंतर त्यामध्ये तलवार, अन्य शस्त्रे आणि दोन वेगवेगळ्या क्रमांकाच्या नंबर प्लेट आढळल्या. त्यानंतर पोलिसांनी कारमधील दोघांना ताब्यात घेतले..Toll Hike: मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवर आजपासून टोल 'भार', पाचही नाक्यांवर २० टक्के दरवाढ; आता किती द्यावा लागणार टोल?.दरम्यान, नाट्यगृहात नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा सुरू असल्याने हत्यारे सापडल्याची माहिती सभागृहात पोहोचताच चर्चांना उधाण आले. हे दोघे एखाद्या नगरसेवकाला लक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने आले होते का, अशी चर्चा परिसरात सुरू झाली; मात्र या शक्यतेला पोलिसांकडून अद्याप दुजोरा देण्यात आलेला नाही..एपीएमसी मार्केटमध्ये इजिप्तचा कांदा दाखल, जुना कांदा संपण्याच्या मार्गावर; आवक घटल्याने भाववाढीची शक्यता.नगरसेवकाच्या हत्येचा प्लॅन?अंबरनाथ पालिकेची महासभा सुरू असतानाच पोलिसांनी शस्त्र असलेली संशयित कार पकडली आहे. महासभेपासून अवघ्या ५० मीटर अंतरावर ही कार आढळल्यामुळे अंबरनाथमध्ये एका भाजपच्या नगरसेवकाच्या हत्येचा प्लॅन रचल्याचा दावा केला जात आहे. याप्रकारामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.