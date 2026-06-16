CA जॉबचं आमिष, बार गर्लला लग्नाचं स्वप्न, बंदुकीचा धाक दाखवत जबरदस्तीचे संबंध... मुंबईत भाजपच्या बड्या नेत्याचा काळा चेहरा उघड

मुंबई : नुकतेच भाजपचा स्थानिक पदाधिकारी युसूफ रंगवाला याविरोधात महिला कार्यकर्तीचा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. व्हिडिओ कॉलवर अश्लील कृत्य करत तिच्या घरी येण्याची मागणी या नेत्याने केली होती. भाजपमधील नेत्याचे हे प्रकरण ताजे असताना मुंबईत पुन्हा अशीच घटना घडली आहे. दहिसरमध्ये भाजपच्या नेत्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, दहिसर-बोरिवली भाजप मंडल महामंत्री सूरज प्रतापसिंह देवडा यांच्याविरोधात गंभीर आरोप दाखल करण्यात आले आहेत. बारमधील तरुणींचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप या नेत्यावर करण्यात आला आहे. या नेत्याने बारमधील तरुणीला लग्न आणि CA चे जॉब देण्याचं आमिष दाखवून तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवल्याची माहिती समोर आली आहे..Mumbai News: मॅनहोलचा धोका कायम! महापालिकेला न्यायालयाची विचारणा, भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश.इतकेच नाही तर, तरुणीवर बारमध्ये पैसे उडवून ते पैसे उकळल्याचा दावा पीडित तरुणीने तक्रारीत केला आहे. त्याचबरोबर बंदूक दाखवून धमक्या दिल्याची तक्रारीत नोंद करण्यात आली आहे. दम्यान, आरोपीविरोधात पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र गुन्हा दाखल झाल्याचे लक्षात येताच या घटनेनंतर आरोपी भाजप नेता सुरज देवडा फरार झाला असून पोलिसांकडून विविध ठिकाणी छापे टाकत आरोपीचा शोध सुरु आहे..नेमके काय घडले?दहिसर-बोरिवली भाजप मंडल महामंत्री विरोधात बारमधील तरुणीचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप आहे. यावेळी आरोपीने बारमधील तरुणीला विवाहित असूनही स्वतःला अविवाहित असल्याचे सांगितले. तसेच लग्नाचे आमिष आणि सीएची नोकरी देण्याच्या नावाखाली तिच्यासोबत जबरदस्तीने वारंवार शारीरिक संबंध ठेवले. तसेच सूरज देवडा याने पीडित तरुणीवर एका बारमध्ये तब्बल ५० हजार रुपयांच्या नोटा उडवल्या असून विश्वास संपादन केल्यानंतर पीडितेकडून लाखो रुपये उकळल्याचा दावा पीडित तरुणीने केला आहे..Mumbai Local Megablock: लोकलचे वेळापत्रक कोलमडणार! आठ दिवसांचा विशेष ब्लॉक, अनेक ट्रेन रद्द; कधी आणि कुठे?.तथापि, तरुणीने या सर्व प्रकाराला विरोध करण्याचा प्रयत्न करताच तिला थेट बंदूक दाखवून जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या. माझ्यासह अनेक मुलींचेही शोषण झाल्याचा आरोप दावाही पीडितेने तक्रारीत केला आहे. मात्र गुन्हा दाखल होताच आरोपी सूरज देवडा फरार असून, मुंबई गुन्हे शाखेकडून त्याचा कसून शोध सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.