मुंबई

CA जॉबचं आमिष, बार गर्लला लग्नाचं स्वप्न, बंदुकीचा धाक दाखवत जबरदस्तीचे संबंध... मुंबईत भाजपच्या बड्या नेत्याचा काळा चेहरा उघड

BJP Leader Suraj Deora Crime: भाजप मंडल महामंत्री सूरज प्रतापसिंह देवडा यांच्याविरोधात बारमधील तरुणींचे लैंगिक शोषण केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
BJP Leader Suraj Deora Crime

BJP Leader Suraj Deora Crime

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : नुकतेच भाजपचा स्थानिक पदाधिकारी युसूफ रंगवाला याविरोधात महिला कार्यकर्तीचा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. व्हिडिओ कॉलवर अश्लील कृत्य करत तिच्या घरी येण्याची मागणी या नेत्याने केली होती. भाजपमधील नेत्याचे हे प्रकरण ताजे असताना मुंबईत पुन्हा अशीच घटना घडली आहे. दहिसरमध्ये भाजपच्या नेत्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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