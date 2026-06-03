Mumbai: रात्री २ च्या सुमारास नग्न अवस्थेत महिला कार्यकर्त्याला फोन केला, नंतर भलतीच मागणी; भाजपच्या नेत्याचं विकृत कृत्य

मुंबई : मुंबईत भाजपच्या एका बड्या नेत्याने महिलेचा लैंगिक छळ केल्याची घटना घडली आहे. या या घटनेप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे राजकारणात खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजपचा स्थानिक पदाधिकारी युसूफ रंगवाला यावर महिला कार्यकर्तीचा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी डोंगरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या पदाधिकाऱ्याने मध्यरात्री २ वाजेच्या सुमारास महिला कार्यकर्तीला विवस्त्र राहून व्हिडिओ कॉल केला. .Navi Mumbai: प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं, नंतर वारंवार शरीरसंबंध; १५ वर्षीय मुलगी गर्भवती राहताच..., तरुणाच्या कृत्यानं खळबळ.तसेच यावेळी आरोपी पदाधिकाऱ्याने अश्लील कृत्य केले असून तिच्या घरी येण्याची मागणी देखील केली, असा गंभीर आरोप पीडितेने केला आहे. या प्रकारामुळे महिलेला मानसिक धक्का बसल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. .नेमके प्रकरण काय? भाजपचा कुलाबा विधानसभा मतदारसंघातील वॉर्ड क्रमांक 224 चा अध्यक्ष आरोपी युसूफ रंगवाला याविरोधात महिला कार्यकर्त्याचा छळ केल्याचा आरोप आहे. या आरोपीने मध्यरात्री पीडित महिलेला मेसेज करून "मी एका तासासाठी तुमच्या घरी येऊ का?" अशी मागणी केली. मात्र महिलेने नकार देताच त्याने तिला व्हॉट्सॲपवर व्हिडिओ कॉल केला. .यावेळी आरोपी नग्न अवस्थेत असून त्याने महिलेला अश्लील हावभाव आणि चाळे करून दाखवले. या प्रकारामुळे पीडित महिलेला मानसिकदृष्ट्या त्रास झाला असून तिने आरोपीविरोधात भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमांनुसार गुन्हा नोंदवला आहे..Mumbai Electricity: मुंबईत वारंवार वीजपुरवठा खंडित, मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचा प्रशासनावर संताप; आंदोलनाचा इशारा .महिलेच्या तक्रारीच्या आधारे डोंगरी पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहे. मात्र या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, या प्रकरणावर भाजपची भूमिका काय असेल याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.