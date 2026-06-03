मुंबई

Mumbai: रात्री २ च्या सुमारास नग्न अवस्थेत महिला कार्यकर्त्याला फोन केला, नंतर भलतीच मागणी; भाजपच्या नेत्याचं विकृत कृत्य

BJP Leader Obscene Video Call Allegation: भाजपच्या नेत्याने महिला कार्यकर्त्यासोबत विकृत कृत्य केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
BJP Leader Obscene Video Call

BJP Leader Obscene Video Call

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईत भाजपच्या एका बड्या नेत्याने महिलेचा लैंगिक छळ केल्याची घटना घडली आहे. या या घटनेप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे राजकारणात खळबळ उडाली आहे.

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