Mumbai News: रस्ते, कोविड, टॅब खरेदी अन्..., साडेतीन लाख कोटींचा महाघोटाळा उघड; भाजपने ठाकरेंच्या भ्रष्टाचाराचा पाढाच वाचला

मुंबई : महापालिकेत २५ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने मुंबईकरांच्या कष्टाच्या तीन लाख ५० हजार कोटी रुपयांवर डल्ला मारून महाघाेटाळा केल्याचा खळबळजनक आरोप भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी केला आहे. ठाकरे गटाने जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच भाजपने त्यांच्याविरोधात 'आरोपपत्र' प्रसिद्ध करून भ्रष्टाचाराचा पाढा वाचला आहे..पत्रकार परिषदेत अमित साटम म्हणाले, 'रस्ते, कचरा, कोविड सेंटर, टॅब खरेदी आणि नालेसफाई अशा प्रत्येक कामात घोटाळा झाला आहे. २१ हजार कोटी रुपये खर्च करूनही मुंबई खड्डेमुक्त झालेली नाही. काळ्या यादीतील कंपन्यांना कंत्राटे देऊन मुंबईकरांची लूट करण्यात आली आहे. हा घोटाळा केवळ राज्यातील नव्हे, तर देशातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आहे.'.Mumbai News: वांद्रे कोर्टानंतर आता टाटा मेमोरियल; बॉम्ब धमक्यांची मालिका सुरूच,पोलिसांचा हाय अलर्ट.साटम पुढे म्हणाले, 'कोविड काळात शवपेटी घोटाळा झाला आहे. १,५०० रुपयांची बॉडी बॅग सहा हजार ७२१ रुपयांना खरेदी करण्यात आली. ऑक्सिजन प्लांटमध्ये ३२० कोटींचा घोटाळा झाला आहे. कोविड काळातही ठाकरेंच्या जवळच्या लोकांनी पैसे कमावले.'.मराठीविषयी कळवळा दाखवणाऱ्यांच्या सत्ताकाळाच्या १० वर्षांत ११४ मराठी शाळा बंद पडल्या. टॅब खरेदीत ४० कोटींचा भ्रष्टाचार झाला. नालेसफाईच्या नावाने कंत्राटदारांचे खिसे भरले गेले. याबाबत 'कॅग'ने १,२०० कोटींच्या अनियमिततेवर ताशेरे ओढले आहेत. गा.BMC Election: निवडणुकीआधी काँग्रेसचा मास्टरस्ट्रोक! मुंबईकरांसाठी स्वतंत्र जाहीरनामा; बेस्टच्या कायापालटासाठी मांडली ठोस योजना.रगाई-पिंजाळ प्रकल्प रखडवून पाणी करात वाढ करण्यात आली. वैयक्तिक हट्टापोटी मेट्रो प्रकल्पांना स्थगिती देऊन राज्याचे १० हजार कोटींचे नुकसान केल्याचा दावाही साटम यांनी केला. भाजपच्या या 'आरोपपत्रा'मुळे मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत भ्रष्टाचार आणि हिंदुत्वाचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे. या आराेपपत्राला ठाकरे गट काय प्रत्युत्तर देतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..मुंबईविराेधात आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रसाटम यांनी ठाकरे गटावर गंभीर आराेप केले. मतांच्या राजकारणासाठी ठाकरे गटाने मुंबईची सुरक्षा धोक्यात आणली आहे. 'मामू'ची टोळी या शहराचा रंग बदलण्यासाठी सज्ज झाली असून, उद्धव ठाकरे या आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्राचे भागीदार आहेत. बॉम्बस्फोटाचे आरोपी आणि देशद्रोही घोषणा देणाऱ्यांना पक्षात प्रवेश देऊन मुंबईला कोणत्या दिशेला नेले जात आहे, असा सवालही अमित साटम यांनी केला.