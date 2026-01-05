मुंबई

Mumbai News: रस्ते, कोविड, टॅब खरेदी अन्..., साडेतीन लाख कोटींचा महाघोटाळा उघड; भाजपने ठाकरेंच्या भ्रष्टाचाराचा पाढाच वाचला

Amit Satam On Uddhav Thackeray: उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने मुंबईकरांच्या ३ लाख ५० हजार कोटी रुपयांचा घाेटाळा केला असल्याचा आरोप भाजप आमदार अमित साटम यांनी केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : महापालिकेत २५ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने मुंबईकरांच्या कष्टाच्या तीन लाख ५० हजार कोटी रुपयांवर डल्ला मारून महाघाेटाळा केल्याचा खळबळजनक आरोप भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी केला आहे. ठाकरे गटाने जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच भाजपने त्यांच्याविरोधात ‘आरोपपत्र’ प्रसिद्ध करून भ्रष्टाचाराचा पाढा वाचला आहे.

