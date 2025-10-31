Thane News: ठाणे पालिकेत मालमत्ता वाटपात अनियमितता, आमदार संजय केळकर यांचा आरोप

ठाणे : महानगरपालिकेच्या स्थावर मालमत्ता विभागात गेल्या दहा वर्षांपासून लेखापरीक्षण झालेले नसल्याचा आणि या काळात मालमत्ता वाटपात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप भाजप आमदार संजय केळकर यांनी केला आहे. या विभागात आर्थिक अपहार झाल्याची शक्यता असल्याने मुख्यमंत्र्यांकडे विशेष लेखापरीक्षणाची मागणी करण्यात येणार असल्याचे देखील आमदार केळकर यांनी स्पष्ट केले..ठाणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागांचे दरवर्षी लेखापरीक्षण केले जाते. मात्र, स्थावर मालमत्ता विभागाचे गेल्या दहा वर्षांपासून लेखापरीक्षण झालेले नाही, असा दावा आमदार केळकर यांनी केला. या विभागाच्या ताब्यातील सदनिका, व्यावसायिक गाळे आणि भूखंडांच्या वाटपात त्रयस्थ व्यक्तींना किंवा बोगस लाभार्थ्यांना जागा देण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासणीत दिसून आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणात विभाग प्रमुख आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मंजुऱ्या, स्वाक्षऱ्या, तसेच मूळ नोंदवही आणि भाडेकराराची कागदपत्रे अनुपस्थित असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले..Thane News: ठाण्यात भाजपमध्ये बंडाचे वारे! महिला जिल्हा उपाध्यक्षांचा १५ वर्षांनंतर पक्षत्याग.स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयाने २०१५-१६ ते २०१७-१८ काळात केलेल्या तपासणीत स्थावर मालमत्ता विभागाचे लेखापरीक्षण जाणीवपूर्वक टाळण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले असल्याचा आरोपही केळकर यांनी केला. लेखापरीक्षण न झाल्यामुळे पालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापनात कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक अपहार झाल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली..दरम्यान, या सर्व पार्श्वभूमीवर, २०१५ ते २०२५ या कालावधीत स्थावर मालमत्ता विभागाच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबींचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयास देण्यात यावेत, अशी मागणी केळकर यांनी केली. .Mumbai News: राजकीय बॅनर्सनी मुंबई विद्रुप, कारवाईकडे पालिकेचे दुर्लक्ष! .लेखापरीक्षणादरम्यान सर्व नोंदी, लेखे, खातेवही आणि संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सदर प्रकरण सार्वजनिक मालमत्तेच्या अपहाराशी संबंधित असून नागरिकांच्या कररुपी निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी हे लेखापरीक्षण होणे अत्यावश्यक असल्याचे देखील आमदार संजय केळकर यांनी यावेळी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.