"ज्या व्यक्तीला प्रशासनातील काहीच कळत नाही..."

By

मुंबई: "BMC पालिकेचं आयुक्तपद मिळालं, त्याबद्दल मी स्वत:ला अनेक अर्थाने भाग्यवान समजतो. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी मला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिलं. इतर शहरांत प्रशासकीय सेवेत (Administration) असलेल्या माझ्या सहकाऱ्यांना त्या पद्धतीचं स्वातंत्र्य मिळालेलं नाही. मला ते स्वातंत्र्य (Freedom) मिळालं, म्हणूनच मी चांगलं काम करून मुंबईचा रूग्ण दर काही अंशी खाली आणू शकलो", असं मत मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंह चहल (Iqbal Singh Chahal) यांनी एका मुलाखतीत दिली. याच मुद्द्यावरून भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची खिल्ली उडवली. (BJP Nitesh Rane Jokingly Trolls CM Uddhav Thackeray about lack of knowledge in Administration)

हेही वाचा: "हे तर मोदी सरकारच्या घाणेरड्या मनोवृत्तीचे प्रतिक"

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना प्रशासनाचा फारसा अनुभव नाही. त्यामुळे त्यांना प्रशासकीय गोष्टींमधील फारसं काही समजत नाही, अशा शब्दा नितेश राणे यांनी त्यांची खिल्ली उडवली. तसेच, अशा व्यक्तीने आयुक्तांना शहरासाठी काम करण्याचा मुक्तहस्त दिला या फारसं नवल वाटण्यासारखं काहीच नाही, असंही नितेश राणे म्हणाले. "प्रशासनातील काहीही समज नसलेली व्यक्ती अधिकाऱ्यांना मुक्तपणे कार्य करण्याची सूट देणारंच. तुम्ही स्वत:ला भाग्यवान समजत आहात याचं फारसं आश्चर्य वाटून घ्यायची काहीच गरज नाही, बरोबर ना मिस्टर चहल?", असं ट्वीट चहल यांनी केलं.

हेही वाचा: आता अनिल परबांचाही नंबर लागणार- किरीट सोमय्या

ऑक्सिजन तुटवड्यासाठी राज्य सरकारच जबाबदार!

"ऑक्सिजनच्या तुटवड्यासाठी भारत सरकारला जबाबदार धरणं अजिबातच योग्य नाही. जर या बाबतीत कोणाला दोषी ठरवायचंच असेल तर त्याचा दोष राज्य सरकारला द्यायला हवा. अद्यापही अनेक राज्य त्यांच्याकडे नक्की किती रूग्णसंख्या आहे याबद्दलची आकडेवारी प्रामाणिकपणे मान्य करायला तयार नाही. मग अशा वेळी केंद्र सरकार अशा राज्यांना पुरेसा ऑक्सिजन कसा काय पुरवू शकेल? वेगवेगळ्या स्थितीत केंद्राकडून समान ऑक्सिजन पुरवला जाणं शक्य नाही. त्यामुळे ऑक्सिजन पुरवठ्याबद्दल राज्यांनीच जबाबदारीने वागलं पाहिजे", असं मत आयुक्त चहल यांनी व्यक्त केलं.