Municipal Council Election: गड राखला; पण नगराध्यक्ष गमावला! भाजपला उरण नगर परिषदेतील सत्ता राखण्यात यश

नवी मुंबई : उरण नगर परिषदेच्या निवडणुकीत गड आला पण सिंह गेला, अशी परिस्थिती भाजपची झाली. भाजपच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार शोभा कोळी शहा यांचा महाविकास आघाडीच्या नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार भावना घाणेकर यांनी पराभव केला; परंतु भाजपच्या १२ नगरसेवकांचा विजय झाल्याने भाजपला उरण नगर परिषदेतील सत्ता राखता आली..उरण नगर परिषदेची निवडणूक आमदार महेश बालदी यांच्या नेतृत्वाखाली लढविण्यात आली. महेश बालदी हे दोन वेळचे आमदार असल्याने पक्षाने त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी देत निर्णयाचे स्वातंत्र्य दिले होते. तर बालदी यांच्यासमोर महाविकास आघाडीतर्फे भावना घाणेकर यांच्या रूपाने नगराध्यक्षपदासाठी दुबळा उमेदवार दिल्याची चर्चा होती. बालदी यांच्या प्रतिष्ठेसमोर मविआच्या अस्तित्वाची निवडणूक असे चित्र उरण नगर परिषदेच्या निवडणुकीत होते. यात शिवसेनेच्या शिंदे गटाने बालदी यांचा हात सोडून स्वतंत्र उमेदवार दिल्याने नगराध्यक्षपदाचे आव्हान भाजपसमोर आणखी मोठे झाले..Mumbai News: संसर्ग नियंत्रणासाठी प्रयोग! पालिका रुग्णालयांत ‘सूक्ष्मजंतूनाशक बेड मॅट’ वापरण्याबाबत चर्चा.भाजपने नगराध्यक्षपदासाठी ज्या उमेदवार दिल्या होत्या, त्या महेश बालदी यांचे स्वीय सहाय्यक कौशिक शहा यांच्या पत्नी होत. त्या परप्रांतीय उमेदवार आहेत, अशी वातावरण निर्मिती करण्यात विरोधकांना यश आले. समाजमाध्यमांवर स्थानिक विरोधात बाहेरच्या उमेदवार अशी विरोधकांनी चालवलेली मोहीम मतदारांना प्रभावित करण्यात यशस्वी ठरली..मोठा धक्काभाजपचे १२ नगरसेवक जिंकून सत्ता मिळवली खरी; पण ही सत्ता जो हाकणार आहे ते नगराध्यक्षपद भाजपच्या हातातून गेल्याने मोठा धक्का बसला आहे. महेश बालदी यांच्यासाठी हा मोठा पराभव मानला जात आहे. घाणेकर यांच्या मविआचे नऊ नगरसेवक निवडून आले. या निवडणुकीच्या चर्चेत शिवसेनेच्या शिंदे गटाला दुय्यम स्थान दिल्याने आणि बालदी यांनी विश्वासात न घेतल्याने शिंदे गटाने वेगळी चूल मांडली; पण त्यांनी घेतलेल्या मतांमुळे भाजपच्या सहा जागांवर अगदी दोन आकडी मतांमुळे जागा गमवाव्या लागल्या. तसेच, याचा परिणाम नगराध्यक्षपदाच्या मतांवरही झाल्याचे दिसून आला..Mumbai News: महालक्ष्मी मंदिराच्या परिसराचा कायापालट होणार, उच्च न्यायालयाची मंजुरी.नेत्यांच्या सभाभाजपतर्फे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री आशीष शेलार आणि पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उरणला जाऊन प्रचार केला. तर मविआतर्फे खासदार अमोल कोल्हे, सुरेश म्हात्रे आणि शिवसेनेतर्फे सुषमा अंधारे यांनी सभा घेतल्या. तरीदेखील भाजपला नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार जिंकता आला नाही. राज्यात आणि केंद्रात भाजपची सत्ता आहे, त्यामुळे उरण नगर परिषदेत भाजपला सत्ता दिल्यास आम्ही निधी आणून विकास करू. उलट समोरील पक्षाकडे कुठेच सत्ता नाही, ते निधी आणू शकणार नाहीत, अशी तुलना करीत धमकीवजा इशाराही भाजपतर्फे मतदारांना देण्यात आला होता; पण तो भाजपला महागडा ठरल्याचे दिसते..शिंदे गटाला हलक्यात घेतलेभाजपने शिवसेनेच्या शिंदे गटाला हलक्यात घेतल्याचा फटका भाजपला या निवडणुकीत बसल्याचे सपशेल दिसून येत आहे. दोन्ही ठिकाणी सत्ता असणे, उरणला आपली आधीपासून सत्ता असल्यामुळे या निवडणुकीत मतदार भाजपला कौल देईल, हे मतदारांना गृहीत धरणे भाजपच्या अंगलट आल्याची शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे..नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीसाठी आमच्या पक्षाने चांगले काम केले आहे. नगर परिषदेत आमच्या १२ जागा निवडून आल्या असल्यामुळे उरणचा विकास आम्ही करणार आहोत.- महेश बालदी, आमदार, उरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.