मुंबई

Municipal Council Election: गड राखला; पण नगराध्यक्ष गमावला! भाजपला उरण नगर परिषदेतील सत्ता राखण्यात यश

Uran Municipal Council Election Result: उरण नगर परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपच्या शोभा कोळी शहा यांचा पराभव झाला. मात्र भाजपच्या १२ नगरसेवकांचा विजय झाल्याने गड आला पण सिंह गेला, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई : उरण नगर परिषदेच्या निवडणुकीत गड आला पण सिंह गेला, अशी परिस्थिती भाजपची झाली. भाजपच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार शोभा कोळी शहा यांचा महाविकास आघाडीच्या नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार भावना घाणेकर यांनी पराभव केला; परंतु भाजपच्या १२ नगरसेवकांचा विजय झाल्याने भाजपला उरण नगर परिषदेतील सत्ता राखता आली.

