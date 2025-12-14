Thane Politics: डोंबिवलीत भाजप बॅनरची चर्चा! वरकरणी महायुती, आतुन मात्र सत्तासंघर्ष

डोंबिवली : डोंबिवलीत भाजपाकडून लावण्यात आलेल्या एका बॅनरने वरकरणी महायुती आतून मात्र सत्तासंघर्ष अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांचा फोटो आणि त्यावर लावण्यात आलेला संदेशाने सर्वांचेच लक्ष वेधले आहे. या बॅनरवर ''इस बार जवाब ही ऐसा देंगे, फिर कभी सवाल ही नही उठेगा...!'' असा इशारा देण्यात आला आहे. हा इशारा राजकीय संदेश असल्याची चर्चा सध्या जोर धरु लागली आहे..या बॅनरवर अधिकृतपणे कोणाचे नाव नाही तर सत्ताधारी पक्षातील मित्रपक्षालाचा हा इशारा वजा संदेश आहे का ? यावरुन राजकीय गोटात कुजबुज सुरु आहे. कल्याण डोंबिवलीतील राजकारण पाहता मित्रपक्ष असलेले भाजपा आणि शिवसेना यांच्यात राजकीय सुत असले तरी अंतर्गत कोल्डवॉर काही संपण्याची चिन्हे दिसत नाही. शिवसेना शिंदे गटाचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना ठाणे जिल्ह्यात विशेषतः कल्याण डोंबिवली मध्ये भाजपाची मोठी कोंडी करण्यात आली होती..Mumbai: जगभरातील दुर्मिळ पक्षी मुंबईत दिसणार! 'या' ठिकाणी अत्याधुनिक ‘विदेशी पक्षी उद्यान’ सुरु होणार; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन.शिंदे यांचे सुपूत्र खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे आणि भाजपाचे डोंबिवली विधानसभेचे आमदार रविंद्र चव्हाण यांच्यातील शितयुद्ध लोकसभा, विधानसभेला उघड उघड दिसून आले. आता केंद्रात, राज्यात भाजपाची सत्ता असून चव्हाण यांच्याकडे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष पद आले आहे. यामुळे ठाणे जिल्ह्यात शिवसेनेला कोंडीत पकडण्यास भाजपाने सुरुवात केली आहे..दरम्यान, राज्यातील सर्व महापालिका निवडणुका महायुती एकत्र लढणार असल्याची माहिती सत्ताधारी पक्षांकडून देण्यात आली आहे. त्यात कल्याण-डोंबिवली, ठाणे आणि उल्हासनगरमध्ये ही भाजप व शिंदे गटाची शिवसेना एकत्र निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र दुसरीकडे, दोन्ही पक्षांतील माजी नगरसेवक, इच्छुक उमेदवार आणि कार्यकर्ते मात्र खाजगीत “युती होणार नाही” अशीच चर्चा करताना दिसत आहेत. अनेकांनी आपापले स्वतंत्र पॅनल तयार करत कार्यक्रमांचे आयोजन सुरू केले आहे..Mumbai News: मुंबईत चार नवीन पोलीस ठाणी मंजूर! कुठे अन् का घेतला निर्णय? जाणून घ्या....अशा पार्श्वभूमीवर भाजपचे कल्याण जिल्हा उपाध्यक्ष संदीप माळी यांनी भोपर येथे आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांचा एक बॅनर लावला आहे. या बॅनरने सर्वांचेच लक्ष वेधले आहे. कार्यक्रमापेक्षा बॅनरवरील संदेशाची चर्चाच अधिक रंगली होती..“इस बार जवाब ही ऐसा देंगे, फिर कभी सवाल ही नही उठेगा..!” हा मजकूर नेमका कुणासाठी? विरोधकांसाठी की महायुतीतीलच घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना शिंदे गटासाठी आहे अशी हळुच कुजबुज सुरु आहे. युती होणार असल्याचे वरिष्ठ नेते जरी सांगत असले, तरी कल्याण डोंबिवली मात्र दोन्ही पक्षातील कोल्ड वॉर संपलेले नसल्याचे हे बॅनरच सूचित करत आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.