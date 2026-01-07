Thane News: भ्रष्टाचार आणि अनधिकृत बांधकाम मुक्तीचा सत्ताधाऱ्यांचा नारा; भाजप-शिवसेना महायुतीच्या "निर्धारनामा"चे प्रकाशन, काय लिहिलंय?

ठाणे : ठाणे पालिका क्षेत्रात बिनदिक्तपणे उभ्या राहणाऱ्या अनधिकृत इमले याच अनधिकृत बांधकामांवरून पालिका प्रशासनाला न्यायालयाने फटकारत कारवाई करण्याचे दिलेले आदेश, तर, दुसरीकडे ठाणे पालिका शहरात सुरु असलेल्या विकास कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप महायुतीतील घटक पक्षाकडून करण्यात येत होता. असे असताना, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर याच महायुतीतील नेत्यांकडून आता, भ्रष्टाचार मुक्त आणि अनधिकृत बांधकाम मुक्त ठाणे शहर पालिकेच्या माध्यामतून करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे भाजप आमदार संजय केळकर यांनी सांगितले..ठाणे महापलिकेत मागील अडीच ते तीन वर्षापासून प्रशासकीय राजवट सुरु आहे. अशातच ठाणे महाप्लीक्च्या निवडणुकीची धामधूम सुरु झाली असून प्रचार फेऱ्या, कार्यकर्ता मेळावा यासह आता नेत्यांचे रोड शो देखील सुरु झाले आहेत. अशातच शिवसेना उद्धव ठाकरे आणि मनसेचा वचननामा सोमवारी जाहीर झाल्यानंतर आता, मंगळवारी महायुतीचा वचननामा जाहीर करण्यात आला..यावेळी केंद्र सरकारने अर्थात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या माध्यमातुन झालेली कामे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाण्याकडे दिलेलं विशेष लक्ष आणि ठाणेकरांच्या मनामध्ये भाजप-शिवसेना महायुतीने मिळवलेले स्थान, या शिदोरीवर ह्या महापालिका निवडणुकीत महायुती अब की बार १०० पार करेल, असा विश्वास आमदार संजय केळकर यांनी व्यक्त केला..ठाणे पालिका शहरत उभ्या राहणाऱ्या अनधिकृत बांधकामे असो, विकास कामांमध्ये झालेला भ्रष्टाचार असो, शहरात सुरु असलेले हुक्का पार्लर असो आदी चुकीच्या व समाजास घातक असलेल्या प्रवृत्ती विरोधात भाजपने नेहमी आवाज उठवत महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या व सत्ताधारी पक्षावर आरोपांच्या फैरी झाडत होते. वेळप्रसंगी आंदोलन देखील पुकारले असे असताना, पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे शहर भ्रष्टाचारमुक्त आणि अनधिकृत बांधकाममुक्त करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असा दावा आमदार संजय केळकर यांनी केला..तसेच ठाणे पालिकेत झालेल्या बिनविरोध निवडीबाबत बोलताना, विरोधकांवर टीका करीत, आरोप करणाऱ्यांनी आधी त्यांच्या उमेदवारांना निष्ठा म्हणजे काय याचे प्रशिक्षण द्यावे, असा टोला केळकर यांनी लगावला. तसेच, या प्रकरणात काही गैरप्रकार झाल्याचे वाटत असेल तर विरोधकांनी निवडणूक आयोग किंवा न्यायालयात दाद घ्यावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला. विरोधकांकडे निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी ठोस मुद्दे नसल्यामुळे ते खोटे नरेटिव्ह पसरवत असल्याचा आरोपही केळकर यांनी केला..दरम्यान, ठाणे शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी महायुतीच्या जाहीरनाम्यात महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक घरात २४x७ पाणीपुरवठा सुनिश्चित केला जाईल. जुन्या व गळती असलेल्या पाईपलाईन्स बदलण्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. ठाणे महापालिकेचे स्वतःचे धरण उभारण्याचा संकल्प जाहीरनाम्यात मांडण्यात आला आहे. नव्या गृहसंकुलांसाठी पाण्याच्या पुनर्वापराचे धोरण राबवून त्यासाठी आर्थिक व तांत्रिक सहाय्य दिले जाणार आहे..ड्रेनेज व्यवस्थेसाठी वॉर्डनिहाय ड्रेनेज ऑडिट करून कृती आराखडा जाहीर केला जाईल, तसेच ड्रेनेजची कामे वर्षभर सुरू राहतील, असेही सांगण्यात आले. आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण आणि डिजिटल प्रशासन अशा सर्व क्षेत्रांचा समावेश असलेला नागरिककेंद्री, पारदर्शक आणि दीर्घकालीन विकास हा महायुतीच्या जाहीरनाम्याचा मुख्य उद्देश असल्याचा दावा यावेळी महायुतीच्या नेत्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.