रिस्क नको, BMCमध्ये सत्तेसाठी भाजप-शिवसेनेच्या सावध हालचाली; महायुती म्हणून नोंदणी करणार, अखेरच्या क्षणी निर्णय बदलला

BMC Election : एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने स्वतंत्र गटाची नोंदणी केल्यास महापालिकेतील महायुतीची सत्ता कायम डळमळीत राहण्याची भिती असल्याने भाजपने सावध पवित्रा घेतला आहे.
सूरज यादव
मुंबई, ता. २७ : मुंबई महापालिकेत भाजप-शिवसेना पक्षाच्या महायुतीने एकत्रित गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याची खात्रीशीर माहिती आहे. महायुतीला मुंबईत काठावरचे बहुमत असल्याने एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने स्वतंत्र गटाची नोंदणी केल्यास महापालिकेतील महायुतीची सत्ता कायम डळमळीत राहण्याची भिती असल्याने भाजपने सावध पवित्रा घेतला आहे.

