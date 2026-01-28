रिस्क नको, BMCमध्ये सत्तेसाठी भाजप-शिवसेनेच्या सावध हालचाली; महायुती म्हणून नोंदणी करणार, अखेरच्या क्षणी निर्णय बदलला

मुंबई, ता. २७ : मुंबई महापालिकेत भाजप-शिवसेना पक्षाच्या महायुतीने एकत्रित गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याची खात्रीशीर माहिती आहे. महायुतीला मुंबईत काठावरचे बहुमत असल्याने एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने स्वतंत्र गटाची नोंदणी केल्यास महापालिकेतील महायुतीची सत्ता कायम डळमळीत राहण्याची भिती असल्याने भाजपने सावध पवित्रा घेतला आहे. .शिवसेना भाजपसोबतच महायुती म्हणून नोंदणी करण्याचा निर्णय दोन्ही पक्षांनी घेतला आहे. त्याचबरोबर, मुंबई महापालिकेत निवडून आलेल्या अजून काही नगरसेवकांची महायुतीच्या गटासोबत नोंदणी केली जाणार असल्याचीही खात्रीशीर माहिती आहे. भाजप आणि शिवसेनेचे नगरसेवक आज कोकण भवन येथे एकत्रित जाऊन गट नोंदणी करणार असल्याचे समजते..Mumbai : स्कूलबसने चिरडल्यानं एक वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू, आजी गंभीर जखमी; नातीला आणायला गेल्यावर अपघात, घटना CCTVमध्ये कैद.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याविषयीची भूमिका स्पष्ट करताना म्हणाले की, "महापौर आणि उपमहापौर पद सोडले तर इतर सगळी पदे ही तुमच्या एकूण संख्येच्या बळावर वाटली जातात. स्थायी समितीत जास्तीत जास्तीत सदस्य महायुतीचे कसे येतील याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यामुळे महायुतीला दोन्ही गट एकत्रित नोंदणी करून की वेगवेगळी नोंदणी करून फायदा आहे, याचा विचार केला जाईल. तसेच, एखादा छोटा गट शिवसेनेसोबत किंवा आमच्यासोबत जोडून फायदा आहे, याचा विचार करूनच गटांची नोंदणी होईल." शिवसेनेचे माजी खा. राहुल शेवाळे यांनी फडणवीस यांची वर्षा बंगल्यावर भेट घेऊन महापालिकेतील महत्त्वाच्या पदांच्या वाटपाविषयी चर्चा केल्याचे समजते..अखेरच्या क्षणी निर्णय बदललामहापालिका निवडणुकीच्या निकालाला दहा दिवस उलटून गेल्यानंतरही अद्याप भाजप आणि शिवसेना गटाची कोकण विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी झालेली नाही. ही नोंदणी करण्यासाठी शिवसेना पक्षाचे नगरसेवक आज जाणार होते. मात्र, शेवटच्या क्षणी हा निर्णय बदलण्यात आल्याने गटनोंदणी झाली नाही. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने ८९ आणि शिवसेनेने २९ जागांवर विजय मिळवला आहे. शिवसेना 'यूबीटी' पक्षाने ६५ जागांवर विजय मिळवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.