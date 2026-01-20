मुंबई

महापौर भाजपचाच, शिंदेंना स्पष्ट सांगा; मुंबईच्या महापौरपदाबाबत दिल्लीतून पक्षश्रेष्ठींचे फडणवीसांना आदेश

BMC Mayor : मुंबईच्या महानगरपालिका निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरलाय. त्यामुळे महापौर भाजपचाच होईल अशी भाजपची भूमिका असून दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना स्पष्ट आदेश दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय.
BJP To Lead BMC Mayor Office Shinde Sena Asked To Step Back

BJP To Lead BMC Mayor Office Shinde Sena Asked To Step Back

Esakal

सूरज यादव
Updated on

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत भाजप शिवसेना महायुतीनं बहुमत मिळवल्यानंतर आता महापौरपदाचा पेच निर्माण झाला आहे. भाजपने सर्वाधिक ८९ जागा जिंकल्या आहेत. तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेनं २९ जागा जिंकल्या आहेत. बहुमताचा ११४ चा आकडा गाठण्यासाठी भाजपला शिवसेनेला सोबत घ्यावंच लागणार आहे. यामुळे शिवसेनेकडून अडीच वर्षांच्या महापौरपदाची मागणी केली जात आहे. याशिवाय स्थायी आणि इतर समित्यांमध्येही स्थान मिळावं अशी मागणी असल्याचं म्हटलं जात आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
delhi
Mumbai
Eknath Shinde
shivsena

Related Stories

No stories found.