BMC Election: प्रचारापासून काँग्रेस नेतृत्व अलिप्त! मुंबईत भाजपचा फायदा होऊ नये म्हणून व्यूहरचना

Mumbai Municipal Election: भाजप महापालिका निवडणुकीत हैदराबाद पॅटर्ननुसार पक्षाचे स्टार प्रचारक मैदानात उतरवणार आहे. या दरम्यान मुंबईत भाजपचा फायदा होऊ नये यासाठी काँग्रेसने व्यूहरचना केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
विनोद राऊत

मुंबई : महापालिका निवडणुकीत दोन्ही ठाकरे बंधूंच्या युतीची अधिकृत घोषणा झाली आहे. दुसरीकडे काँग्रेसने मुंबईत स्वबळाचा नारा दिला आहे. ठाकरे बंधूंच्या युतीमुळे प्रचार सभांनाही मोठी रंगत येणार आहे. त्यातच भाजप यावेळी हैदराबाद पॅटर्ननुसार पक्षाचे सर्व स्टार प्रचारक मैदानात उतरवणार असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, प्रचाराच्या धामधुमीपासून काँग्रेस नेतृत्व मात्र अलिप्त राहणार असल्याचे कळते. भाजपचा फायदा होईल असे कोणतेही पाऊल उचलायचे नाही, हीच त्यामागील रणनीती असल्याचे सांगण्यात येते.

