BMC Mayor: पालिका सत्तेसाठी भाजपचा अर्ज तयार, नाव अद्यापही गुलदस्त्यात; पण 'हा' उमेदवार महापौर होण्याची मोठी शक्यता

BMC BJP Mayor: मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदाची निवडणूक ११ फेब्रुवारीला होणार असून भाजप शनिवारी अर्ज दाखल करणार आहे. मात्र उमेदवाराचे नाव अद्याप जाहीर करण्यात आले नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
BMC Election 2026 : मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी भाजप शनिवारी अर्ज दाखल करणार आहे. महापौरपदाची निवडणूक येत्या ११ फेब्रुवारीला होणार आहे. मुंबई महापालिका मुख्यालयात नगरसेवकांसाठी भाजपचे नवे पक्ष कार्यालय तयार करण्यात आले आहे.

