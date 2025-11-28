मुंबई

Thane Politics: भाजप कार्यकर्त्यावर हल्ला, शिवसेनेच्या कार्यकर्त्याकडून कोयत्याने वार

BJP Worker Attacked By Shivsena Worker: अंबरनाथमध्ये धक्कादायक घटना घडली आहे. शिंदे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्याने भाजप कार्यकर्त्यावर हल्ला केला आहे.
BJP Worker Attacked By Shivsena Worker

BJP Worker Attacked By Shivsena Worker

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अंबरनाथ : भाजपच्या कार्यकर्त्यावर हल्ल्याची धक्कादायक घटना अंबरनाथमध्ये घडली. बुधवारी (ता. २६) सायंकाळी शिवसेना (शिंदे गट)च्या कार्यकर्त्याने हा हल्ला केला. या हल्ल्यात भाजप कार्यकर्ता जखमी झाला. याप्रकरणी अंबरनाथ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Bjp
Mumbai
Eknath Shinde
Maharashtra Politics
ambernath
Ambernath Thane
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com