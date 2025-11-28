Thane Politics: भाजप कार्यकर्त्यावर हल्ला, शिवसेनेच्या कार्यकर्त्याकडून कोयत्याने वार

अंबरनाथ : भाजपच्या कार्यकर्त्यावर हल्ल्याची धक्कादायक घटना अंबरनाथमध्ये घडली. बुधवारी (ता. २६) सायंकाळी शिवसेना (शिंदे गट)च्या कार्यकर्त्याने हा हल्ला केला. या हल्ल्यात भाजप कार्यकर्ता जखमी झाला. याप्रकरणी अंबरनाथ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजप कार्यकर्ते सत्यम तेलंगे (वय २२) याच्यावर शिवसेना उमेदवार शैलेश भोईर यांचे कार्यकर्ते साहिल वडनेरे याने कोयत्याने हल्ला केला. ही घटना पश्चिम येथील एम्पायर होम सोसायटी येथे घडली. साहिलने त्याला फोन करून खाली बोलावले आणि शैलेश भोईर, विनोद भोईर, समीर मगर, जयेश मगर व अमन सोनकांबळे यांच्याविरोधात काही बोलायचे नाही..भारतातील सर्वात मोठे हॉटेल-कन्व्हेन्शन सेंटर नागपुरात बांधणार, कशी आहे रचना अन् सुविधा? वाचा संपूर्ण प्लॅन... .शैलेशदादाच्या विरोधात प्रचार करायचा नाही, नाहीतर तुला मारून टाकू, असे बोलून जीवे मारण्याच्या उद्देशाने सत्यम याच्या मानेवर कोयत्याने वार करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु तो त्याने चुकविण्यासाठी डावा हात पुढे केला. वार मनगट, तळहात, अंगठ्यावर व एक वार पाठीवर करून गंभीर जखमी केले. या वेळी बिल्डिंगचे वॉचमन अनिल यालाही, आगे आयेगा तो तेरे को काट डालेगा, अशी धमकी दिली. दरम्यान, या हल्ल्यानंतर साहिल आणि त्याचे दोन साथीदार फरार झाले आहेत..माहीत नाहीयाप्रकरणी शिवसेनेचे उमेदवार शैलेश भोईर यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले, की याप्रकरणी मला अद्याप काहीही माहीत नाही. तसेच सध्या निवडणुका सुरू असल्याने कोणीही उठून आरोप करतो; मात्र या घटनेची संपूर्ण माहिती घेण्याचा मी प्रयत्न करतो..Mumbai News: मुंबईकरांसाठी नवी मोकळी जागा! ५०० एकर सरकारी जमीन अतिक्रमणमुक्त करणार; राज्य सरकारची दमदार घोषणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.