Mumbai News: BKC मध्ये थरार! जिओ वर्ल्ड ड्राईव्हजवळ ७ फूट अजगर आढळला; पाहा व्हायरल व्हिडिओ

मुंबई : काही महिन्यांपूर्वी मुंबईतील बीकेसी येथे अजगराची पिल्लं आढळून आली होती. बीकेसी येथे अजगराची पिल्ले फिरत असल्याची माहिती मिळताच सर्पमित्रांनी संबंधित ठिकाणी पोहोचून पिल्लांची सुटका केली होती. त्यानंतर आता याचठिकाणी एक मोठा साप दिसून आल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) येथे रविवारी सकाळच्या सुमारास जिओ वर्ल्ड ड्राईव्हजवळ मोठा साप असल्याची माहिती समोर आली. रविवार (२९ मार्च) रोजी सकाळी सुमारे ८ वाजून ३० मिनिटांच्या सुमारास जिओ वर्ल्ड ड्राईव्ह परिसरातील मेकरमॅक्स सिटीच्या गेट क्रमांक १ वरील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना प्रवेशद्वाराजवळ भलामोठा इंडियन रॉक पायथॉन वेटोळे घालून बसलेला आढळला..दरम्यान, जिओ वर्ल्ड ड्राईव्ह परिसरात नागरिकांची मोठी रेलचेल असल्यामुळे नागरिक आणि सरपटणाऱ्या प्राण्याच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाने तात्काळ तो परिसर सील केला. त्याचबरोबर तातडीने ही माहिती 'सारआरपी इंडिया' या वन्यजीव बचाव संस्थेला देण्यात आली. माहिती मिळताच अनुभवी वन्यजीव प्रतिसादक उन्मेश परांजपे यांच्या नेतृत्वाखाली 'सारर्प इंडिया' या स्वयंसेवी संस्थेने (NGO) अजगराची सुटका केली..पायथॉन मोलुरस (Python molurus) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या अजगराची लांबी ७ फूट आणि वजन अंदाजे ९ किलो होते. वन विभागाच्या नियमांनुसार सापाची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. तसेच अजगराला त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात (जंगलात) सुरक्षितपणे सोडण्यात आले असल्याची माहिती मिळाली आहे..वन्यजीव तज्ञांचा सल्लाबीकेसीसारख्या भागांमध्ये, मिठी नदीतून किंवा जवळच्या खारफुटीच्या भागातून वन्यजीव येत असल्याच्या बातम्या येतात. यामुळे नागरिकांना कधी असे वन्यजीव दिसले, तर त्यांनी स्वतः त्यांना पकडण्याचा प्रयत्न करू नये. त्याऐवजी, मानव आणि प्राणी दोघांच्याही सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी त्यांनी तात्काळ स्थानिक प्रशासनाला किंवा अधिकृत बचाव पथकांना कळवावे, असा सल्ला वन्यजीव तज्ञांनी दिला आहे.