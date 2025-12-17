Mumbai News: मुंबई कोस्टल रोडसाठी 9 हजार झाडे तोडणार! बीएमसीचा मोठा निर्णय; वाचा प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा

मुंबई : २६.५ किमी लांबीच्या मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी बीएमसीने परिसरातील एकूण ६०,००० खारफुटीच्या झाडांपैकी ४५ हजार खारफुटीची झाडे ओळखली आहेत. त्यापैकी फक्त ९,००० झाडे पूर्णपणे तोडली जातील. तर उर्वरित ३६ हजार झाडे राज्यातील वेगवेगळ्या भागात स्थलांतरित केली जातील. मुंबईसारख्या किनारपट्टीच्या शहरासाठी खारफुटीची जंगले महत्त्वाची आहेत. कारण ती किनारपट्टीची धूप, भरती-ओहोटीचे पूर आणि वादळ लाटांपासून संरक्षण देतात. त्यांची दाट मुळे माती स्थिर करतात आणि लाटांची धूप कमी करतात..मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात खारफुटीचे क्षेत्र आहे. ज्यांना खारफुटी क्षेत्र म्हणून नियुक्त केले आहे. अतिक्रमण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे गेल्या काही दशकांमध्ये त्यांची घनता कमी झाली आहे. २०,००० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प मुंबईतील उत्तर-दक्षिण प्रवास पूर्णपणे बदलून टाकेल. मरीन ड्राइव्ह आणि वरळी दरम्यानचा १० किलोमीटर लांबीचा किनारी रस्ता एमएमआर प्रदेशाला जोडेल..बीएमसी प्रशासनाने या प्रकल्पासाठी २०२८ ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. ज्यामध्ये बोगदे, पूल आणि उन्नत कॉरिडॉर बांधणे समाविष्ट आहे. मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात खारफुटीचे क्षेत्र आहे, ज्यांना खारफुटी क्षेत्र म्हणून नियुक्त केले आहे. अतिक्रमण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे गेल्या काही दशकांमध्ये त्यांची घनता कमी झाली आहे. २०,००० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प मुंबईतील उत्तर-दक्षिण प्रवास पूर्णपणे बदलून टाकेल..मरीन ड्राइव्ह आणि वरळी दरम्यानचा १० किलोमीटर लांबीचा किनारी रस्ता एमएमआर प्रदेशाला जोडेल. बीएमसी प्रशासनाने या प्रकल्पासाठी २०२८ ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे, ज्यामध्ये बोगदे, पूल आणि उन्नत कॉरिडॉर बांधणे समाविष्ट आहे. बीएमसी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, न्यायालयाची परवानगी मिळणे हे प्रकल्पासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. आता आदेश मिळाल्यानंतर यंत्रसामग्रीच्या हालचालीसह उत्खननाचे काम सुरू होईल..BMC Election: आचारसंहितेवरून तंबी भंग केल्यास ४ तासांत कारवाई, महापालिकेचा इशारा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, बीएमसी काम सुरू करण्यासाठी राज्य वन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू करेल. प्रकल्पात सहभागी असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की हे काम माग्रीव भागात करायचे असल्याने वन विभागाकडून अंतिम परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरच ही परवानगी दिली जाईल. अधिकाऱ्याने सांगितले की, या महिन्याच्या आत परवानगी मिळण्याची अपेक्षा आहे. डिसेंबरच्या अखेरीस किंवा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात काम सुरू होईल..अधिकाऱ्यांच्या मते, पहिल्या टप्प्यात पुलाच्या खांबांसह मोठ्या प्रमाणात उत्खनन आवश्यक असलेल्या सर्व ठिकाणांची ओळख पटवली जाईल. त्यानंतर रस्त्यांचे संरेखन आणि त्यांच्या खाली किंवा वर उपयुक्तता सेवा असलेल्या जमिनीचे क्षेत्र ओळखले जाईल. वीज केबल्स आणि गॅस पाइपलाइनसारख्या उपयुक्तता सेवा पर्यायी ठिकाणी स्थलांतरित केल्या जातील जेणेकरून पुरवठा खंडित होणार नाही..एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रकल्प स्थळ दोन भागात विभागले जाईल: एक प्रत्यक्ष बांधकामासाठी, जसे की खांब उभारणे आणि बोगदे खोदणे, तर दुसरा "प्रभाव क्षेत्र" म्हणून विकसित केला जाईल जिथे तात्पुरत्या संरचना बांधल्या जातील. परवानगी देताना उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, ते याचिका १० वर्षे प्रलंबित ठेवतील. ज्यामुळे बीएमसीला दरवर्षी भरपाईच्या वृक्षारोपणावर प्रगती अहवाल दाखल करण्याची संधी मिळेल..Mumbai News: धारावीपासून दादरपर्यंत समस्यांची रांग! जनतेच्या अपेक्षा ‘मिनी सरकार’कडे; त्रिकोणीय लढतीने राजकीय तापमान वाढणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.