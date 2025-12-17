मुंबई

Mumbai News: मुंबई कोस्टल रोडसाठी 9 हजार झाडे तोडणार! बीएमसीचा मोठा निर्णय; वाचा प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा

Mumbai Coastal Road Project News: मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी बीएमसी ४५,००० खारफुटीची झाडे ओळखेल, त्यापैकी ९,००० झाडे तोडली जातील आणि ३६,००० झाडे स्थलांतरित केली जातील. हा प्रकल्प २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
BMC will cut trees for coastal road project

BMC will cut trees for coastal road project

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : २६.५ किमी लांबीच्या मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी बीएमसीने परिसरातील एकूण ६०,००० खारफुटीच्या झाडांपैकी ४५ हजार खारफुटीची झाडे ओळखली आहेत. त्यापैकी फक्त ९,००० झाडे पूर्णपणे तोडली जातील. तर उर्वरित ३६ हजार झाडे राज्यातील वेगवेगळ्या भागात स्थलांतरित केली जातील. मुंबईसारख्या किनारपट्टीच्या शहरासाठी खारफुटीची जंगले महत्त्वाची आहेत. कारण ती किनारपट्टीची धूप, भरती-ओहोटीचे पूर आणि वादळ लाटांपासून संरक्षण देतात. त्यांची दाट मुळे माती स्थिर करतात आणि लाटांची धूप कमी करतात.

Loading content, please wait...
Mumbai
BMC
Municipal Corporation
Municipal administrators
bmc center
Coastal Road

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com