मुंबई

Rain Alert: मुंबईत वादळी वाऱ्यासह अतिवृष्टीचा इशारा, बांधकाम स्थळांसह नागरिकांना महत्त्वाच्या सूचना; गेल्या २४ तासात २०० मिमीपेक्षा जास्त पाऊस

BMC Alert Mode On Mumbai Rain: मुंबईत वादळी वाऱ्यासह अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर बांधकाम स्थळांसह नागरिकांना महत्त्वाच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
BMC Alert Mode

BMC Alert Mode

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी अतिवृष्टीचा इशारा (Red Alert) जारी केला असून ताशी ८० ते ९० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता वर्तविली आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक ठिकणी शाळांना सुट्टी देण्यात आली असून खाजगी कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुंबईतील पावसाच्या अतिवृष्टीवर मुंबई महानगरपालिका अलर्ट मोडवर आली आहे. बांधकाम स्थळांसह नागरिकांना महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत.

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