Rain Alert: मुंबईत वादळी वाऱ्यासह अतिवृष्टीचा इशारा, बांधकाम स्थळांसह नागरिकांना महत्त्वाच्या सूचना; गेल्या २४ तासात २०० मिमीपेक्षा जास्त पाऊस

मुंबई : भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी अतिवृष्टीचा इशारा (Red Alert) जारी केला असून ताशी ८० ते ९० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता वर्तविली आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक ठिकणी शाळांना सुट्टी देण्यात आली असून खाजगी कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुंबईतील पावसाच्या अतिवृष्टीवर मुंबई महानगरपालिका अलर्ट मोडवर आली आहे. बांधकाम स्थळांसह नागरिकांना महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत. .मुंबईत गेल्या २४ तासात २०० मिमीपेक्षा जास्त पाऊस पडला आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (State Disaster Management Authority)यांनी मुंबईतील सर्व खासगी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करण्याचे (Work From Home) निर्देशित केले आहे. तसेच, शासकीय/ निमशासकीय (अत्यावश्यक सेवा वगळून) कर्मचाऱ्यांना दुपारनंतर अर्धा दिवसाची सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. दरम्यान, आवश्यकता असेल तरच नागरिकांनी घराबाहेर पडावे, असे आवाहनदेखील बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..Panvel: पनवेलमध्ये दुर्दैवी घटना! गाडेश्वर धरण परिसरात ओढ्यात बुडून दोन तरुणांचा मृत्यू, घटना सीसीटीव्हीत कैद .बांधकाम स्थळांसाठी महत्त्वाची सुरक्षा सूचना७० ते ८० किमी/तास वेगाच्या वाऱ्यासह सध्याच्या हवामान परिस्थितीचा विचार करता, सर्व विकासक, वास्तुविशारद (Architects), परवानाधारक सर्वेक्षक (LS), कंत्राटदार, प्रकल्प व्यवस्थापक आणि साइट इंजिनिअर्स यांना खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.१) मचान (scaffolding), सुटे साहित्य, क्रेनचे भाग, कंपाऊंड वॉलवरील पत्रे, फॉर्मवर्क (साचे) आणि सर्व संरचना स्थिर आणि सुरक्षित स्थितीत असल्याची खात्री करावी.२) साइटवर अव्यवस्थित किंवा बेपर्वा कृती केली जाऊ नये. सर्व कामे सुरक्षित आणि पद्धतशीरपणे केली जावी.३) टॉवर क्रेन, मटेरियल होइस्ट (साहित्य वर नेणारी यंत्रणा), सुरक्षा जाळ्या आणि वजन उचलण्याच्या उपकरणांची स्थिरता तपासली जावी.४) सर्व कामगारांनी विहित वैयक्तिक सुरक्षा साधने (PPE) आणि उंचावरून पडण्यापासून संरक्षण देणारी साधने (fall protection) वापरणे अनिवार्य आहे.५) हवामान परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवावे आणि परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत योग्य प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात..जलाशयातील पाणीसाठ्यात वाढ५ जुलै सकाळी ६ ते सोमवार, ६ जुलै २०२६ या २४ तासात पावसामुळे मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या ७ जलाशयांचा पाणीसाठा १६.९२ टक्के झाला आहे. गेल्या २४ तासात जलाशयातील पाणीसाठ्यात ३.७३ टक्के वाढ झाली आहे..Mumbai Rain: मुंबईची तुंबई! बेस्टची सेवा विस्कळीत, अनेक मार्गात बदल; वाचा सविस्तर.पावसाच्या सरींचे सत्र सुरूचमुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये पावसाच्या सरींचे सत्र सुरू राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. काही ठिकाणी अति मुसळधार, तर काही निवडक ठिकाणी अत्यंत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. तसेच, ताशी ६०-७० किमी वेगाने अधूनमधून सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता आहे..भरती१५:५६ वाजता : ४.०८ मीटर(दिनांक: ०७.०७.२०२६) ०४:३८ वाजता : ३.४४ मीटरओहोटी२२:१३ वाजता : १.५२ मीटर(दिनांक: ०७.०७.२०२६) ०९:५९ वाजता : १.८६ मीटर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.