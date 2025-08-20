Water Supply Cut: मुंबईत १८ तास तर ठाण्यात २४ तास पाणीकपात! कधी आणि कुठे? वाचा सविस्तर

मुंबई : बीएमसीने मुंबईतील आणि ठाणे शहरातील काही भागात पाणीकपात जारी केली आहे. गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्यावरील (जीएमएलआर) पुलाच्या कामामुळे एक हजार २०० मिलिमिटर व्यासाची जलवाहिनी बाधित होत आहे. त्यामुळे एक जलवाहिनी दोन ठिकाणी जोडण्याचे काम पालिकेने हाती घेतले असून यासाठी २१ ऑगस्ट रोजी १८ तास पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे. गुरुवार २१ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून ते दुसऱ्या दिवशी पहाटे ४ वाजेपर्यंत करण्यात येणार आहे. .महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, जलवाहिनीची दुरुस्ती तसेच देखभालीच्या कामासाठी मुंबई आणि ठाण्यातील काही भागात पाणीकपात जारी केला आहे. नवीन पाइपलाइनमधून पुरवठा सुरू झाल्यानंतर रहिवाशांनी पुरेसे पाणी साठवून ठेवावे आणि पिण्याचे पाणी ४-५ दिवस उकळून/फिल्टर करून द्यावे. दरम्यान पाणी पुरवठा पुन्हा सुरु झाल्यानंतर १-२ दिवस कमी दाबाने असू शकतो. तसेच नागरिकांना या काळात पाणी काळजीपूर्वक वापरण्याचे आणि सहकार्य करण्याचे आवाहन पालिकेने केले आहे..Maharashtra Rain: गुरुवारीही पावसाचा अलर्ट जारी, 'या' भागात कोसळणार मुसळधार; पहा तुमच्या जिल्ह्यात कसं असेल हवामान? .मुंबई आणि ठाणे परिसरात अनेक ठिकाणी पाणीकपातकालावधी : गुरुवार सकाळी १० ते शुक्रवार पहाटे ४ (१८ तास)बाधित क्षेत्रे : गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, एलबीएस रोड, जेएन रोड, देवीदयाळ मार्ग, डंपिंग ग्राउंड रोड, आरपी मार्ग, पीके मार्ग, झवेर मार्ग, एमजी रोड, एनएस मार्ग, एसएन मार्ग, आरएचबी मार्ग, वालजी लाढा मार्ग, व्हीपी मार्ग, मालवीय मार्ग, एसीसी मार्ग, बीआर मार्ग, गोशाला मार्ग, एसएल मार्ग, नाहूर गाव आणि जवळपासचे प्रदेश.कारण: जीएमएलआर पुलाच्या कामामुळे प्रभावित झालेल्या मॅरेथॉन मॅक्सिमा बिल्डिंग आणि तानसा पुलामधील पाईपलाईनची पुनर्रचना..ठाणे विभागात २४ तास पाणीकपातकारण : एमआयडीसी पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत जांभूळ जलशुद्धीकरण केंद्रात तातडीच्या देखभालीमुळे ठाणे महानगरपालिकेने (टीएमसी) २४ तास पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे.कालावधी : गुरुवार, २१ ऑगस्ट २०२५ रोजी दुपारी १२ ते शुक्रवार, २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी दुपारी १२ वाजेपर्यंत.बाधित क्षेत्र : संपूर्ण दिवा, संपूर्ण कळवा वॉर्ड, मुंब्राचा बहुतांश भाग (वॉर्ड २६ आणि ३१ चा काही भाग वगळता), वर्तक नगर (रूपादेवी पाडा, किसननगर-२, नेहरूनगर), आणि मानपाडा वॉर्डमध्ये: कोलशेत खालसा गाव (खालचे गाव)..Thane Rain: उल्हास नदीने ओलांडली धोक्याची पातळी, नवा पूल पाण्याखाली गेल्याने वाहतूक बंद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.