Mumbai Water Cut: मुंबईकरांसाठी मोठी खबरदारीची बातमी! पाणीपुरवठ्यात आठवडाभर कपात, कोणत्या परिसरात आणि कधी? जाणून घ्या...

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने २० एप्रिल ते २७ एप्रिल २०२६ या कालावधीत मुंबई आणि पूर्व उपनगरातील अनेक भागांमधील पाणीपुरवठ्यात तात्पुरती ५ टक्के कपात जाहीर केली आहे. मुख्य जल बोगद्यांवरील अत्यावश्यक देखभाल कामांमुळे ही कपात करण्यात येत आहे. बीएमसीच्या म्हणण्यानुसार, या कामांमध्ये जल बोगदा क्रमांक १ आणि जल बोगदा क्रमांक २ यांचे चार्जिंग, फ्लशिंग, क्लोरिनेशन आणि डीक्लोरिनेशन यांचा समावेश असेल. हे दोन्ही बोगदे मुंबईच्या पाणी वितरण जाळ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात..जल बोगदा क्रमांक १ अमर महलपासून वडाळा (प्रतीक्षा नगर) आणि पुढे परळ (सदाकांत धवन गार्डन) पर्यंत पाणी वाहून नेतो. जल बोगदा क्रमांक २ अमर महलपासून ट्रॉम्बे लो-लेव्हल आणि हाय-लेव्हल जलाशयांपर्यंत जातो, ज्यामुळे महत्त्वाच्या भागांना अखंड पाणीपुरवठा सुनिश्चित होतो. पाणीपुरवठा प्रणालीची दीर्घकालीन कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी ही देखभाल कामे आवश्यक आहेत, असे महापालिकेने म्हटले आहे..कपातीचा परिणाम पूर्व उपनगरातील एल (कुर्ला पूर्व), एम पूर्व, एम पश्चिम, एन, एस आणि टी वॉर्डांसह अनेक वॉर्डांवर, तसेच ए, बी, सी, ई, एफ उत्तर आणि एफ दक्षिण वॉर्डांतर्गत येणाऱ्या दक्षिण आणि मध्य मुंबईच्या काही भागांवर होईल. या काळात पाणीपुरवठा खंडित केला जाईल. बीएमसीने बाधित भागातील लोकांना देखभाल दुरुस्तीच्या काळात पाण्याचा जपून वापर करण्याचे आणि प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. .अधिकाऱ्यांनी यावर जोर दिला की, हा पाणीपुरवठा खंडित होण्याचा प्रकार तात्पुरता असून मुंबईच्या जल पायाभूत सुविधांची एकूण विश्वासार्हता सुधारणे हा त्याचा उद्देश आहे. यापूर्वी १० एप्रिल रोजी, बीएमसीने १६-१७ एप्रिल रोजी दक्षिण मुंबईच्या अनेक भागांमध्ये पाणीपुरवठा तात्पुरता खंडित होणार असल्याची घोषणा केली होती. बीएमसीने म्हटले होते की, मुख्य जल वितरण वाहिनीवरील नियोजित अत्यावश्यक कामामुळे १८ तासांसाठी पाणीपुरवठा बाधित होईल. .अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हा पाणीपुरवठा खंडित होण्याचा प्रकार गुरुवार, १६ एप्रिल, २०२६ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून ते शुक्रवार, १७ एप्रिल, २०२६ रोजी पहाटे ४ वाजेपर्यंत नियोजित होता. त्यांनी सांगितले की, बीएमसी शिवडीजवळ एफ-साउथ वॉर्डमधील हाजी बंदर रोडवरील बोगद्याच्या पाण्याच्या पाइपलाइनवर दोन १५०० मिमी बटरफ्लाय व्हॉल्व्ह बसवणार आहे..मुंबई बीएमसीच्या म्हणण्यानुसार, भारद्वाज हिल जलाशय, फॉसबरी हिल जलाशय आणि गोलनाजी हिल जलाशयातून होणारा पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी आणि नियमित करण्यासाठी हे काम केले जात आहे. या कामामुळे कामाच्या कालावधीत ए, बी, सी, ई आणि एफ-दक्षिण बीएमसी वॉर्डांच्या काही भागांमध्ये पाणीपुरवठा एकतर पूर्णपणे थांबवला जाईल किंवा कमी दाबाने होईल. या कामाचा परिणाम निवासी क्षेत्रे, व्यावसायिक क्षेत्रे, रुग्णालये आणि सरकारी कार्यालये यांसारख्या अनेक प्रमुख भागांवर होईल.