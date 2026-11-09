Rocket Firecrackers Ban: दिवाळीच्या उत्साहावर नियमांचं बंधन! मुंबईत रॉकेट फटाक्यांवर बंदी; महापालिकेचा मोठा निर्णय

मुंबई : दिवाळी उत्सवानिमित्त राज्यभरात फटाक्यांची आतिषबाजी सुरु आहे. दिवस-रात्र फटाके फोडून दिवाळी साजरी केली जात आहे, मात्र एकीकडे हा उत्सव साजरा केला जात असताना दुसरीकडे फटाक्यांमुळे आग लागण्याच्या घटना घडत आहेत. मुंबईत दोन दिवसात ८९ ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्या आहेत. या घटनांना आला घालण्यासाठी महापालिकेने मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये मुंबईत रॉकेट फटाके उडवण्यावर पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये रॉकेट व तत्सम आकाशात उडणाऱ्या फटाक्यांच्या वापरावर पूर्णतः बंदी घातली आहे. रॉकेट फटाक्यांचे जळते अवशेष इमारतींच्या छतावर, बाल्कनीत आणि खिडक्यांमध्ये पडून आग लागण्याचा धोका असतो. तसेच मुंबईतील फटाक्यांमुळे आग लागण्याच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे..Mumbai News: जलाशयाच्या विस्तारीकरणासाठी ८४ झाडांवर कुऱ्हाड, मुंबई पालिकेचा प्रस्ताव.महापालिका आयुक्तांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, निवासी इमारती, टेरेस, गच्ची, बाल्कनी, अंगण, वाहनतळ आणि झोपडपट्टी परिसरातही रॉकेट फटाके उडवण्यास मनाई असणार आहे. ९ नोव्हेंबरपासून ते २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री ११:५९ वाजेपर्यंत ही बंदी लागू असणार आहे. मुंबईतील दाट लोकवस्ती, उंच इमारती आणि झोपडपट्टी क्षेत्रांतील संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी असा प्रतिबंधात्मक निर्णय घेण्यात आला असून या कालावधीत मुंबई महापालिका हद्दीतील सर्व सार्वजनिक आणि खासगी जागांवर बंदी लागू केली जाणार आहे..मध्य प्रदेशात राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात! एर्टिगा अन् ट्रकची एकमेकांना जोरदार धडक; ४ जागीच ठार, ६ जखमी.तथापि, इतर फटाक्यांवर सरसकट बंदी नसली तरीही त्यांचा वापर प्रचलित कायदे, न्यायालयीन निर्देश आणि सक्षम प्राधिकरणांच्या आदेशांच्या अधीन राहणार आहेत. परिमंडळीय पोलीस उपायुक्त, महापालिकेचे विभागीय सहाय्यक आयुक्त आणि अग्निशमन दलावर सरकारकडून अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.