Mumbai News: पाणीपट्टी वाढीविरोधात निवेदन, अर्थसंकल्पात तरतूद नसल्याचे महापालिकेचे स्पष्टीकरण

मुंबई : पाणीपट्टीत वाढ होणार का, पाण्याच्या बिलात किती वाढ होणार, अशा सर्व प्रश्नांची प्रशासनाने नीट उत्तर द्यावे, अशी मागणी पालिकेतील विरोधी पक्षनेते किशोरी पेडणेकर यांनी निवेदनाद्वारे केली. दरम्यान, पाणीपट्टीत वाढ करण्याबाबत अर्थसंकल्पात तरतूद नाही, असे स्पष्टीकरण महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी मंगळवारी (ता. २४) दिले. दरम्यान, आठ टक्के दरवाढ केलेली नाही. आढावा घेत निवेदन केले पाहिजे, असे महापौर रितू तावडे यांनी सांगितले..रितू तावडे यांनी महापौर पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर पाणीपट्टी वाढीला स्थगिती दिल्याचे जाहीर केले होते. मात्र पाणीपट्टीत आठ टक्क्यांपर्यंत वाढ करणार, असा प्रस्ताव प्रशासनाने दिला आहे. मात्र याऐवजी राज्य सरकारकडे १० हजार कोटींची थकबाकी आहे. ती थकबाकी कशा प्रकारे वसूल करता येईल, यावर प्रशासनाने भर द्यावा. सोबतच आठ टक्क्यांनी वाढ केली तर पाणी बिलात किती वाढ होईल, असा सवाल पेडणेकर यांनी उपस्थित केला. त्याचपुढे मुंबईला चार हजार दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो. त्यापैकी एक हजार दशलक्ष लिटर पाणी हे गळतीमुळे वाया जाते, असेही त्या म्हणाल्या..दुसरीकडे झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. तर ८० टक्के आलिशान इमारतींना टँकरने पाणीपुरवठा होतो. शुद्ध व स्वच्छ पाणी मिळणे हा मुंबईकरांचा अधिकार आहे. 'एफडी' मोडीत काढून प्रकल्प राबवीत आहात. त्यामुळे पाणीपट्टीत वाढ का, असा सवाल काँग्रेसचे गटनेते आश्रफ आजमी यांनी या वेळी केला..निवेदन राजकीय हेतूने प्रेरितविरोधी पक्षनेते किशोरी पेडणेकर यांचे निवेदन राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, अशी टीका सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी केली. पेडणेकर यांचे निवेदन दिशाभूल करणारे असून, २०२१-२२ मध्ये ५.२९ टक्क्यांनी वाढ केली होती. मात्र गेल्या तीन वर्षांत पाणीपट्टीत वाढ केलेली नाही. मुंबईला पाणीपुरवठा करण्यासाठी गारगाई धरण प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. पाणीपट्टीत वाढ होणार नाही, तसा उल्लेख महायुतीच्या वचननाम्यात आहे, असे स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी या वेळी स्पष्ट केले.