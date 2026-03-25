Mumbai News: पाणीपट्टी वाढीविरोधात निवेदन, अर्थसंकल्पात तरतूद नसल्याचे महापालिकेचे स्पष्टीकरण

Water Tax Hike: पाणीपट्टीत वाढ करण्याबाबत अर्थसंकल्पात तरतूद नाही, असे स्पष्टीकरण महापालिकेने दिले आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीत वाढ होणार का आणि किती वाढ होणार, याबाबत पालिकेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी निवेदन केले आहे.
मुंबई : पाणीपट्टीत वाढ होणार का, पाण्याच्या बिलात किती वाढ होणार, अशा सर्व प्रश्नांची प्रशासनाने नीट उत्तर द्यावे, अशी मागणी पालिकेतील विरोधी पक्षनेते किशोरी पेडणेकर यांनी निवेदनाद्वारे केली. दरम्यान, पाणीपट्टीत वाढ करण्याबाबत अर्थसंकल्पात तरतूद नाही, असे स्पष्टीकरण महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी मंगळवारी (ता. २४) दिले. दरम्यान, आठ टक्के दरवाढ केलेली नाही. आढावा घेत निवेदन केले पाहिजे, असे महापौर रितू तावडे यांनी सांगितले.

