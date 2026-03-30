BMC चा नवा आयुक्त कोण होणार? ४ IAS अधिकाऱ्यांच्या नावाची चर्चा; राजकीय-प्रशासकीय हालचाली वाढल्या

सध्याचे बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी ३१ मार्च रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यानिमित्ताने नवीन आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत मानल्या जाणाऱ्या या महानगरपालिकेचे नवीन आयुक्त कोण असतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एका वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याच्या मते, भूषण गगराणी यांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमी आहे. .त्यांनी सांगितले की, गगराणी यांच्या उत्तराधिकाऱ्याची घोषणा ३० मार्चला उशिरा किंवा मंगळवारी केली जाऊ शकते. अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील. मुख्यमंत्री फडणवीस सध्या मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसोबत एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेत आहेत. सूत्रांनुसार, नवीन बीएमसी आयुक्त पदासाठी चार वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नावांवर चर्चा सुरू आहे. यामध्ये अश्विनी भिडे, संजय मुखर्जी, आसिम गुप्ता आणि मिलिंद म्हैसकर यांचा समावेश आहे..दिव्यांगांसाठी मोठा निर्णय! महाराष्ट्रात २१ श्रेणींना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार; राज्य सरकारची ऐतिहासिक घोषणा.अश्विनी भिडेनियुक्ती झाल्यास अश्विनी भिडे या बीएमसीच्या पहिल्या महिला आयुक्त बनतील. १९९५ च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी असलेल्या भिडे सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयात अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) म्हणून कार्यरत आहेत आणि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या (MMRCL) व्यवस्थापकीय संचालकही आहेत. बीएमसीमध्ये अतिरिक्त आयुक्त म्हणून त्यांनी मेट्रो लाईन ३ सारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नेतृत्व केले आहे. कोस्टल रोड प्रकल्पात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. नियुक्ती झाल्यास, त्या २०३० मध्ये सेवानिवृत्त होईपर्यंत पूर्ण तीन वर्षांचा कार्यकाळ सांभाळू शकतील..संजय मुखर्जी१९९६ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी संजय मुखर्जी सध्या एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त आहेत. ते 'इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅन' म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी अटल सेतू, मेट्रो प्रकल्प आणि अनेक उड्डाणपूल व पुलांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांचे नेतृत्व केले आहे. बीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून काम करत असताना, त्यांनी पाणीपुरवठ्याशी संबंधित महत्त्वाची कामेही हाताळली होती..असीम गुप्ताअसीम गुप्ता हे १९९४ च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी आहेत. ते सध्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडे नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाची जबाबदारीही आहे.मिलिंद म्हैस्करसध्या सार्वजनिक बांधकाम आणि वन विभागात अतिरिक्त मुख्य सचिव असलेले मिलिंद म्हैस्कर यांनी यापूर्वी बीएमसीमध्ये काम केलेले नाही, परंतु त्यांच्या प्रशासकीय अनुभवाच्या आधारावर त्यांनाही दावेदार मानले जात आहे..कोस्टल कॉरिडॉरमुळे नकाशा बदलणार! अटल सेतू आता अलिबागकडे वळणार; नवा मार्ग कसा असणार? .मार्च २०२४ मध्ये भूषण गागराणी यांची बीएमसी आयुक्तपदी नियुक्ती झाली. अलीकडेच महायुती सरकारने राज्यातील उच्च प्रशासकीय पदांवर महिलांना प्राधान्य दिले आहे. यापूर्वी रश्मी शुक्ला महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला पोलीस महासंचालक बनल्या होत्या. सुजाता सौनिक यांनी २०२४ ते जून २०२५ पर्यंत राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्य सचिव म्हणून काम पाहिले होते. आता सर्वांचे लक्ष याकडे लागले आहे की मुंबईला पहिली महिला बीएमसी आयुक्त मिळेल की सरकार ही जबाबदारी दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे सोपवेल.