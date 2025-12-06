Mumbai News: दहिसर-भाईंदर प्रवास फक्त ५ मिनिटांत! ४५ मीटर रुंदीचा एलिव्हेटेड रोड उभारणार; बीएमसीची मोठी घोषणा

ठाणे : दहिसरहून भाईंदरला रस्त्याने पोहोचण्यासाठी सध्या एक तासापेक्षा जास्त वेळ लागतो. हा प्रवास वेळ फक्त ५ मिनिटांपर्यंत कमी करण्यासाठी बीएमसी दहिसर आणि भाईंदर दरम्यान २,३३७ कोटी रुपये खर्चून दहिसर-भाईंदर लिंक रोड (DBLR) बांधत आहे. डीबीएलआर हा बीएमसीच्या महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्पाचा शेवटचा टप्पा आहे. जो भाईंदरमध्ये संपतो. .कोस्टल रोडचा दुसरा टप्पा सहा पॅकेजेसमध्ये विभागलेला आहे. डीबीएलआरची सुरुवात गोराई ते दहिसरला जोडणाऱ्या शेवटच्या "एफ पॅकेज" ने होते. दहिसरमध्ये एलिव्हेटेड कॉरिडॉर कांद्रपाडा मेट्रो स्टेशनजवळील लिंक रोड (दहिसर पश्चिम) पासून सुरू होईल आणि भाईंदर पश्चिमेतील सुभाषचंद्र बोस गार्डनजवळ संपेल. डीबीएलआर अनेक कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) संरक्षित क्षेत्रांमधून जाईल..Mumbai Crime: साईबाबा भंडाऱ्यात सन्मान न मिळाला नाही, शिवसेनेचा पदाधिकारी चिडला, तरुणावर जीवघेणा हल्ला अन्...; काय घडलं?.ज्यामध्ये खारफुटीची जंगले, दहिसर खाडी आणि खारट जमिनींचा समावेश आहे. सध्या, दहिसर आणि भाईंदरमधील अंतर अंदाजे १० किलोमीटर आहे. हा मार्ग गर्दीच्या वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेमधून जातो, ज्यामध्ये काशिमीरा आणि दहिसर चेकपॉइंट्ससारखे गर्दीचे जंक्शन आहेत. सध्या, बीएमसी हद्दीतील दहिसर ते मीरा-भाईंदर, मीरा भाईंदर महानगरपालिका (एमबीएमसी) हद्दीतील प्रवासी प्रवास करण्यासाठी ५० ते ६० मिनिटे लागतात..एलिव्हेटेड डीबीएलआर दहिसर ते भाईंदर थेट जोडेल. दहिसर चेकपोस्ट सारख्या गर्दीच्या जंक्शनला बायपास करेल. प्रवासाचा वेळ फक्त पाच मिनिटांपर्यंत कमी करण्याचा उद्देश आहे. हा प्रकल्प ३.५ वर्षात, म्हणजे डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण होण्याचा अंदाज आहे. पहिले सहा महिने आवश्यक वैधानिक परवानग्या मिळविण्यासाठी समर्पित आहेत. बीएमसी सध्या पर्यावरणीय मंजुरीची वाट पाहत आहे, त्यानंतर प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम पूर्ण वेगाने सुरू होईल..या प्रकल्पासाठी ₹२,३३७ कोटी खर्च आला. प्रिन्सेस स्ट्रीट फ्लायओव्हर (मरीन ड्राइव्ह) ते वांद्रे-व्हिन्सेंट सी लिंकच्या वरळी टोकापर्यंत मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण केल्यानंतर, बीएमसीने कोस्टल रोड नॉर्थचे काम सुरू केले आहे. या टप्प्यात वर्सोवा ते दहिसर असा २० किलोमीटरचा मार्ग समाविष्ट आहे. ज्याची किंमत ₹१६,६२१ कोटी आहे..Mega Block: रेल्वे प्रवाशांनी लक्ष द्या! मुंबई-पुणे रेल्वे मार्गावर मेगा ब्लॉक, अनेक गाड्या रद्द, जाणून घ्या यादी....कोस्टल रोडच्या दुसऱ्या टप्प्यातील शेवटचा भाग असलेल्या दहिसर ते भाईंदर दरम्यान ४५ मीटर रुंदीच्या उन्नत रस्त्याच्या बांधकामासाठी आम्ही प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी निविदा जारी केली आहे. इतर सर्व पॅकेजेससाठी सल्लागारांची नियुक्ती आधीच करण्यात आली आहे. पूर्ण झाल्यावर, प्रकल्पामुळे वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होईल, वेळ आणि इंधन वाचेल, कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.– बीएमसी अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.