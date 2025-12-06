मुंबई

Mumbai News: दहिसर-भाईंदर प्रवास फक्त ५ मिनिटांत! ४५ मीटर रुंदीचा एलिव्हेटेड रोड उभारणार; बीएमसीची मोठी घोषणा

Dahisar Bhayander Elevated Road: दहिसर-भाईंदर प्रवास फक्त ५ मिनिटांत होणार आहे. बीएमसी ४५ मीटर रुंदीचा एलिव्हेटेड रोड उभारणार आहे. बीएमसीची मोठी घोषणा केली आहे.
ठाणे : दहिसरहून भाईंदरला रस्त्याने पोहोचण्यासाठी सध्या एक तासापेक्षा जास्त वेळ लागतो. हा प्रवास वेळ फक्त ५ मिनिटांपर्यंत कमी करण्यासाठी बीएमसी दहिसर आणि भाईंदर दरम्यान २,३३७ कोटी रुपये खर्चून दहिसर-भाईंदर लिंक रोड (DBLR) बांधत आहे. डीबीएलआर हा बीएमसीच्या महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्पाचा शेवटचा टप्पा आहे. जो भाईंदरमध्ये संपतो.

