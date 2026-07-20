Hospital Rules: रुग्णालयांत नवे नियम लागू! पान-गुटखा सेवन करणाऱ्यांना प्रवेशबंदी; प्रशासनाचा मोठा निर्णय, आता तंबाखू खाऊन गेलात तर...

रुग्णालये आणि पालिका कार्यालयांमध्ये स्वच्छता राखण्यासाठी बीएमसीने कडक उपाययोजना करण्याची तयारी सुरू केली आहे. प्रस्तावित नियमांनुसार, पान, गुटखा किंवा तंबाखूचे सेवन करणाऱ्या रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना रुग्णालयात प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात येईल. रुग्णालये आणि पालिका कार्यालयांमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी प्रवेशद्वारावर लोकांची तपासणी केली जाईल. याशिवाय, तंबाखू ओढताना किंवा गुटखा खाताना आढळलेल्या कोणालाही प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. .सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्यामुळे होणारा कचऱ्याचा प्रसार रोखण्यासाठी बीएमसी लवकरच नवीन नियम लागू करू शकते, असे वृत्त आहे. स्वच्छता राखण्यासाठी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) गुटखा, तंबाखू आणि पान यांचे सेवन करून रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांवर आणि त्यांच्या नातेवाईकांवर कडक निर्बंध लादण्याची तयारी करत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यामुळे प्रशासनाने हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला आहे. .Mumbai News: मुंबईकरांना ३ नवीन बीएमसी रुग्णालये मिळणार! १,१२० खाटांसह विविध सुविधा, कधी सुरु होणार? .रुग्णालयाचा परिसर, तसेच महानगरपालिकेची कार्यालये तंबाखूमुक्त आणि स्वच्छ राहतील, हे सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन नियम तयार केले जात आहेत. या संदर्भात, नगर परिषदेचे सभागृह नेते गणेश खंकर यांनी नगरसभेत एक प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावात अशी मागणी करण्यात आली होती की, गुटखा, तंबाखू आणि पान यांचे सेवन करणाऱ्या लोकांना महानगरपालिका मुख्यालय, विभागीय कार्यालये, रुग्णालये आणि दवाखान्यांमध्ये प्रवेश देऊ नये. .प्रशासनाने या सूचनेचा विचार केला असून नियम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रस्तावित नियमांनुसार, रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारांवर तैनात असलेले सुरक्षा कर्मचारी रुग्ण आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या नातेवाईकांची तपासणी करतील. गुटखा किंवा तंबाखूचे सेवन करताना आढळलेल्या कोणालाही प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. इतकेच नव्हे, तर कोणाच्याही ताब्यात आढळलेला गुटखा किंवा तंबाखू जप्तही केला जाऊ शकतो..Mumbai Restrictions: मुंबईकरांनी लक्ष द्या! दोन आठवडे जमावबंदी लागू होणार; कधीपासून आणि का? काय बंद, काय सुरू राहणार?.महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून तयार करण्यात येत असलेल्या नियमावलीमध्ये प्रवेशबंदी, दंडात्मक कारवाई आणि लोक थुंकतात व कचरा टाकतात त्या जागांची स्वच्छता यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश असेल. स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य आणि शिस्त राखण्याच्या उद्देशाने ही मोहीम सुरू केली जाईल आणि तिची लवकरच अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.