Mahayuti internal rift, Sada Sarvankar allegations

Mahayuti internal rift, Sada Sarvankar allegations

esakal

मुंबई

BMC Election 2026 : महायुतीत धुसफुस! पाडापाडीचं राजकारण, भाजपनं मदत केली नाही, समाधान सरवणकरांच्या आरोपानंतर चॅट व्हायरल

Sada Sarvankar Accuses BJP After Viral WhatsApp Chat : शिवसेनेचे उमेदवार समाधान सरवणकर यांनी मनपा निवडणुकीत भाजपने मदत न केल्याचा आरोप केला आहे. त्यानंतर आता यासंदर्भातील काही व्हॉट्सअॅप चॅटदेखील समोर आले आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे.
Published on

Mahayuti faces internal tension after Shiv Sena leader Samadhan Sarvankar allege :मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिंदेंच्या शिवसेनेचे उमेदवार समाधान सरवणकर यांचा पराभव झाला असून त्यानंतर त्यांनी भाजपवर गंभीर आरोप केले आहेत. भाजपने मदत न केल्यामुळे आपला पराभव झाला असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. अशात आता यासंदर्भातील काही व्हॉट्सअॅप चॅटदेखील समोर आले आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Mumbai Municipal Corporation Election
bmc election
mumbai muncipal corporation
shivsena