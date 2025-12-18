BMC मुख्यालयात रात्रीस खेळ चाले! निवडणूक जाहीर होताच प्रशासनाचा रात्रभर 'कारभार', आचारसंहिता भंग?

Maharashtra Politics: राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकीची घोषणा सोमवारी करण्यात आली. यात मुंबई महापालिकेचाही समावेश आहे. निवडणूक जाहीर होताच आचारसंहिता लागू झाली पण पहिल्याच दिवशी बीएमसी कार्यालयात आचारसंहितेचा भंग झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. सचिव कार्यालयात प्रस्ताव मंजुरीची प्रक्रिया रात्रभर सुरू होती. हे काम दुसऱ्या दिवशी सकाळी सव्वा सहा वाजता बंद झाले अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मुंबई महापालिकेची निवडणूक १५ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. या निवडणुकीसाठी १५ डिसेंबरपासून आचारसंहिता लागू झालीय. कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये यासाठी प्रशासनाकडून प्रतिबंधात्मक उपाय करणं यात अपेक्षित असतं. आचारसंहितेचा भंग होऊ नये याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असते. पण प्रशासनाकडूनच आचारसंहितेचा भंग झाल्यानं आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत..माणिकराव कोकाटे बिनखात्याचे मंत्री, धनंजय मुंडे दिल्लीत; राजीनाम्याचं काय झालं?.आचारसंहिता सोमवारी लागू झाली तर प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रक्रियेचं काम मंगळवारी सकाळपर्यंत सुरू होतं. या प्रकरणी अनिल म्हस्के यांनी राज्य निवडणूक आयोगात तक्रार केलीय. आचारसंहितेच्या काळात प्रस्तावाच्या मंजुरीचं काम सुरू होतं. या कामांशी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदार बीएमसी कार्यालयात होते असा आरोपही अनिल म्हस्के यांनी केला आहे..बीएमसीच्या सचिव कक्ष, महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात असलेली मोकळी जागा आणि तिथल्या परिसरातले सीसीटीव्ही तपासण्यात यावे अशी मागणी अनिल म्हस्के यांनी केलीय. १५ डिसेंबर दुपारी ४ वाजल्यापासून १६ डिसेंबर सकाळी ६ वाजेपर्यंतच्या प्रवेश, हालचाल नोंदवही, प्रस्ताव प्रक्रिया फाइल् आणि त्याची वेळ यांची तपासणी करण्यात यावी अशी मागणी अनिल म्हस्के यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडं केली आहे..आचारसंहितेचा भंग केल्या प्रकरणी दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी असंही अनिल म्हस्के यांनी पत्रात म्हटलंय. तर सचिव कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, त्या दिवशी भरपूर काम होतं त्यामुळे रात्री उशिरापर्यंत काम केलं. याआधीही अनेकदा काम पूर्ण करण्यासाठी कार्यालयाची वेळ संपल्यानंतरही ती करण्यात आली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.