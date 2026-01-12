Mumbai Politics: आरोप, वस्तुस्थिती आणि राजकीय संदर्भ... मुंबई खरंच विकली जातेय का? अदानी समूहावर बोट; पण वास्तव काय सांगतं?

मुंबई विकली जात असल्याचा आरोप गेल्या काही काळापासून राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. विशेषतः बीएमसी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, मोठे प्रकल्प, कॉर्पोरेट समूह, पुनर्विकास योजना आणि निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकता यावरून हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. शिवाजी पार्कवरील संयुक्त सभेत ठाकरे बंधुंनी हा मुद्दा अग्रस्थानी ठेवला होता. त्यांनी मुंबई विकली जात असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच अनेक भुखंड अदानींकडे जात असल्याचे सांगितले आहे. मग खरोखरच मुंबई ‘विकली’ जात आहे का, की हा फक्त राजकीय आरोप आहे? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. .‘मुंबई विकली जात आहे’ हा आरोप का केला जातो?राजकीय नेते असा दावा करतात की, मुंबईतील मोठे भूखंड आणि सार्वजनिक मालमत्ता काही मोजक्या उद्योगसमूहांकडे दिल्या जात आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि मुंबईकरांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतले जात आहेत. विकासाच्या नावाखाली शहराची ओळख, रोजगार आणि सामाजिक रचना बदलली जात आहे. हा आरोप भावनिकही आहे आणि राजकीयही. मुंबई ‘विकली जात आहे’ हा आरोप प्रामुख्याने एका मुद्द्यावर केंद्रित आहे. तो म्हणजे, धारावी पुनर्विकास आणि अदानी समूहाची भूमिका...बीएमसी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा केवळ विकासाचा नाही, तर सत्ता, पारदर्शकता आणि मुंबईकरांच्या भवितव्याचा बनला आहे..BJP Mumbai : मुंबईचा भूमीपुत्र, ‘मराठी माणूस’ मुंबईतच राहणार!',भाजपचा यशस्वी 'मास्टरप्लॅन'.धारावी पुनर्विकास वादाचा केंद्रबिंदूधारावी हा आशियातील सर्वात मोठा झोपडपट्टी परिसर मानला जातो. पुनर्विकासाचा मुद्दा नवीन नाही, पण एकाच उद्योगसमूहाला संपूर्ण प्रकल्प देणे, हा मुद्दा केंद्रबिंदू ठरला आहे. स्थानिक रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. तेथील छोट्या उद्योगधंद्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. यामुळे ‘मुंबई विक्री’च्या आरोपांना धार आली..मोठे प्रकल्प आणि कॉर्पोरेट भूमिकामुंबईतील अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प बंदर विकास रस्ते, मेट्रो, पुनर्विकास योजना, किनारी रस्ता, ट्रान्स-हार्बर लिंक हे प्रकल्प मोठ्या गुंतवणुकीशिवाय शक्य नाहीत. त्यामुळे कॉर्पोरेट सहभाग अपरिहार्य असल्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र विरोधकांचा सवाल आहे की, विकास आणि विक्री यातली रेषा कुठे ओलांडली जाते? पण बहुतांश प्रकल्प अदानी समूहालाच का?सरकारच्या म्हणण्यानुसार, जागतिक दर्जाचा पुनर्विकास करण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज आहे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय अनुभव असलेला उद्योगसमूह आवश्यक आहे. निविदा प्रक्रिया नियमांनुसार पार पडली जात आहे. मात्र यावर विरोधकांचा सवाल आहे की, एकाच उद्योगसमूहाला संपूर्ण धारावी देणं योग्य आहे का? स्पर्धा आणि पर्याय होते का? स्थानिक लोकांचा सहभाग किती? या प्रश्नावर उत्तर देणं सरकार टाळाटाळ करत आहे. .‘मुंबई विक्री’चा आरोप इथे कसा जोडला जातो?धारावी ही मुंबईच्या मध्यभागातील सुवर्णभूखंड आहे. पुनर्विकासाच्या नावाखाली हा भूभाग कॉर्पोरेट ताब्यात जाण्याची भीती आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय मुंबईकर शहराबाहेर ढकलले जातील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. यातूनच ‘मुंबई विकली जात आहे’ हा आरोप बळावतो. तर अदानी समूह आधीच अनेक राष्ट्रीय प्रकल्पांमध्ये सहभागी आहे. सत्ताधाऱ्यांशी जवळीक असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. त्यामुळे धारावी प्रकल्पाला ‘कॉर्पोरेट पक्षपात’ अशी छाया आहे, यामुळे अदानी विषय इतका आक्रमक ठरत आहे.बीएमसी आणि मुंबईकरांची भूमिका कमी होत आहे का?टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, बीएमसीसारख्या स्वायत्त संस्थांची भूमिका मर्यादित केली जात आहे. राज्य आणि केंद्र पातळीवरून थेट निर्णय लादले जात आहेत. स्थानिक प्रतिनिधींचे अधिकार कमी होत आहेत. यामुळे ‘मुंबईकरांच्या हातातून मुंबई निसटतेय’ अशी भावना बळावते..Pune News : पुण्यात भाजप कार्यकर्त्यांना 'फ्लेक्सबाजी' करण्यास सक्त मनाई; शहराचे विद्रुपीकरण रोखण्यासाठी पक्षाचे कडक आदेश!.सरकारची बाजू काय?सरकारचे म्हणणे वेगळे आहे. सरकार म्हणतंय की, मुंबईसारख्या जागतिक शहरासाठी मोठी भांडवली गुंतवणूक आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये खासगी सहभागाशिवाय गती शक्य नाही. प्रत्येक प्रकल्प कायदेशीर प्रक्रियेतूनच दिला जात आहे. सरकार ‘विक्री’ हा शब्द नाकारते आणि ‘विकास’ हा शब्द पुढे करते.मग हा आरोप राजकीय आहे का?बीएमसी निवडणुका जवळ आल्या की मुंबईचे मुद्दे आक्रमक होतात. यात मराठी अस्मिता, स्थानिक रोजगार, शहराची ओळख यावर विधाने केली जातात. ‘मुंबई विकली जात आहे’ हा मुद्दा भावनिकदृष्ट्या प्रभावी असल्याने तो निवडणूक राजकारणात धारदार शस्त्र ठरतो..Election News: महानगरपालिका निवडणुकीआधी मतदान केंद्रांत बदल; केंद्रे स्थलांतरित, कुठे आणि का? जाणून घ्या....सामान्य मुंबईकरांसाठी खरा प्रश्न काय?राजकारणाच्या पलीकडे मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचे प्रश्न असे आहेत की, घरं परवडणारी होतील का? पुनर्विकासात आपलं पुनर्वसन सुरक्षित आहे का? रोजगार आणि छोटे व्यवसाय टिकतील का? निर्णयप्रक्रिया पारदर्शक आहे का यांची उत्तरे मिळणं जास्त महत्त्वाचं आहे.मुंबई विकली जातेय की बदलतेय?मुंबई ‘विकली जात आहे’ असं ठामपणे म्हणणं तितकंच धोकादायक आहे जितकं प्रत्येक टीकेला राजकारण म्हणून फेटाळणं. खरा मुद्दा हा आहे की, विकास कोणासाठी? निर्णय कोण घेतो? मुंबईकरांचा आवाज त्यात किती ऐकला जातो? या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली, तरच ‘मुंबई विक्री’ हा आरोप खरा आहे की नाही हे स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 