खासदाराची लेक, माजी आमदाराचा मुलगा अन् अरुण गवळींच्या मुलीला मतदारांनी नाकारलं; दिग्गजांच्या नातलगांचा पराभव

मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या २२७ जागांसाठी मतमोजणी सुरू आहे. काही जागांचे निकाल हाती आले असून यात अनेक धक्कादायक असे निकाल लागले आहेत. मुंबईत अनेक दिग्गजांच्या नातलगांना पराभवाचा धक्का बसलाय. यात शिंदेंच्या दोन शिलेदारांच्या वारसांनाही मतदारांनी नाकारलंय. विद्यमान खासदारांच्या मुलीला तर माजी आमदाराच्या मुलाला पराभवाचा धक्का बसला आहे. गँगस्टर अरुण गवळींची मुलगी गीता गवळी या प्रभाग क्रमांक २१२ मधून मैदानात उतरल्या होत्या. त्यांचा पराभव झाला आहे. तर शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते सदा सरवणकर यांचा मुलगा समाधान सरवणकर आणि रवींद्र वायकर यांची मुलगी दिप्ती वायकर यांनाही पराभवाचा धक्का बसला. .प्रभाग क्रमांक ७३ मध्ये शिवसेनेनं रवींद्र वायकर यांची कन्या दीप्ती वायकर पोतनीस यांना उमेदवारी दिली होती. मात्र शिवसेना ठाकरे गटाच्या उमेदवाराकडून त्यांना पराभवाचा धक्का बसला. प्रभाग क्रमांक १८४ मध्ये खासदार राहुल शेवाळे यांच्या वहिनी वैशाली शेवाळे यांना पराभूत व्हावं लागलंय. काँग्रेसच्या आशा काळे यांनी त्यांचा पराभव केला..मुंबईत पहिला विजय काँग्रेसचा, भाजपचे नवनाथ बन, तेजस्वी घोसाळकर विजयी; आतापर्यंत कुणी मारली बाजी?.सदा सरवणकर यांचे सुपुत्र समाधान सरवणकर यांनाही मोठा धक्का बसला. शिवसेना ठाकरे गटाच्या निशीकांत शिंदे यांनी समाधान सरवणकर यांचा पराभव केला. ते प्रभाग क्रमांक १९४ मधून मैदानात होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांचे बंधू कप्तान मलिक यांचा पराभव झालाय. कुर्ल्यातून ते प्रभाग क्रमांक १६५ मधून मैदानात होते..महापालिका निवडणुकीत चर्चेत असलेल्या काही उमेदवारांचाही मोठा विजय झालाय. यात ठाकरे सेनेचे मिलिंद वैद्य, हेमांगी वरळीकर, तर भाजपच्या तेजस्वी घोसाळकर आणि असलम शेख यांच्या भगिनीने विजय मिळवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.