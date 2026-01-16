मुंबई

BMC निवडणुकीत विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी; भाजप, शिवसेना शिंदे गट, ठाकरे गट ते मनसे; कुणाचे किती उमेदवार जिंकले?

BMC Election Result Winners Full List : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या २२७ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत महायुतीला बहुमत मिळत असल्याचं चित्र आहे. भाजप हा मोठा पक्ष ठरला असून ठाकरे बंधूंना मोठा धक्का बसला आहे.
सूरज यादव
BMC Election Result Winners Full List Party Wise Tally बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत भाजप शिवसेना महायुतीने ठाकरेंच्या सत्तेला सुरुंग लावत सत्तेची खुर्ची मिळवलीय. आतापर्यंत हाती आलेल्या कलानुसार महायुतीनं बहुमताचा आकडा सहज गाठला आहे. भाजप सर्वाधिक ९३ जागी आघाडीवर आहे तर शिवसेना ठाकरे गट ६४ जागांसह दुसऱ्या स्थानी आहे. शिंदे सेनेला २४ तर मनसेला ०९ जागांवर आघाडी मिळालीय. शिवसेना भाजपने बहुमताचा जादुई आकडा गाठला असून मुंबई पालिकेच्या सत्तेच्या चाव्या आता त्यांच्याच हाती असणार हे स्पष्ट झालंय.

