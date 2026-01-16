BMC निवडणुकीत विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी; भाजप, शिवसेना शिंदे गट, ठाकरे गट ते मनसे; कुणाचे किती उमेदवार जिंकले?

BMC Election Result Winners Full List Party Wise Tally बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत भाजप शिवसेना महायुतीने ठाकरेंच्या सत्तेला सुरुंग लावत सत्तेची खुर्ची मिळवलीय. आतापर्यंत हाती आलेल्या कलानुसार महायुतीनं बहुमताचा आकडा सहज गाठला आहे. भाजप सर्वाधिक ९३ जागी आघाडीवर आहे तर शिवसेना ठाकरे गट ६४ जागांसह दुसऱ्या स्थानी आहे. शिंदे सेनेला २४ तर मनसेला ०९ जागांवर आघाडी मिळालीय. शिवसेना भाजपने बहुमताचा जादुई आकडा गाठला असून मुंबई पालिकेच्या सत्तेच्या चाव्या आता त्यांच्याच हाती असणार हे स्पष्ट झालंय..जिंकलेल्या उमेदवारांची यादीप्रभाग १ रेखा यादव शिवसेनाप्रभाग २ तेजस्वी घोसाळकर भाजपप्रभाग ३ प्रकाश दरेकर भाजपप्रभाग ४ महेश पांगरे शिवसेनाप्रभाग ९ शिवानंद शेट्टी भाजपप्रभाग २० दीपक तावडे भाजपप्रभाग २१ लीना देहरकर भाजपप्रभाग २२ हिमांशु पारेख भाजपप्रभाग ३६ सिद्धार्थ शर्मा भाजपप्रभाग ३७ योगिता कदम शिवसेना ठाकरेप्रभाग ३८ सुरेखा परब मनसेप्रभाग ५० राजपूत प्रतापसिंह भाजप.मुंबईत पहिला विजय काँग्रेसचा, भाजपचे नवनाथ बन, तेजस्वी घोसाळकर विजयी; आतापर्यंत कुणी मारली बाजी?.प्रभाग ५१ वर्षा टेमवलकर शिवसेनाप्रभाग ५२ प्रीती साटम भाजपप्रभाग ६० सायली कुलकर्णी भाजपप्रभाग ६१ दिव्या सिंह काँग्रेसप्रभाग ७३ लोणा रावत शिवसेना ठाकरेप्रभाग ७४ विद्या कांगणे मनसेप्रभाग ७५ प्रमोद सावंत शिवसेना ठाकरेप्रभाग ८३ सोनाली समीर सावे शिवसेना ठाकरेप्रभाग ८७ पूजा महाडेश्वर शिवसेना ठाकरेप्रभाग ८८ श्रवरी सदा परब शिवसेना ठाकरे.खासदाराची लेक, माजी आमदाराचा मुलगा अन् अरुण गवळींच्या मुलीला मतदारांनी नाकारलं; दिग्गजांच्या नातलगांचा पराभव.प्रभाग १०३ हेतल मोरवेकर भाजपप्रभाग १०४ प्रकाश गंगाधरे भाजपप्रभाग १०५ अनिता वैती भाजपप्रभाग १११ दीपक सावंत शिवसेना ठाकरेप्रभाग ११२ साक्षी दळवी भाजपप्रभाग १२३ सुनील मोरे शिवसेना ठाकरेप्रभाग १२४ सकिना शेख शिवसेना ठाकरेप्रभाग १२६ अर्चना भालेराव भाजपप्रभाग १३४ मेहजबीन खान एमआयएमप्रभाग १३५ नवनाथ बन भाजपप्रभाग १३६ जमीर कुरेशी एमआयएमप्रभाग १३७ पटेल समीर रमजान एमआयएमप्रभाग १४५ खैरूनिस्सा अकबर हुसैन एमआयएमप्रभाग १४६ समृद्धी काते शिवसेनाप्रभाग १४७ प्रज्ञा सदाफुले शिवसेनाप्रभाग १४९ अंजली नाईक शिवसेनाप्रभाग १५६ अश्विनी माटेकर शिवसेनाप्रभाग १६३ शैला लांडे शिवसेनाप्रभाग १६५ आशरफ आझमी काँग्रेसप्रभाग १६६ मीनल तुर्डे शिवसेनाप्रभाग १६७ डॉ. समन आझमी काँग्रेसप्रभाग १८२ मिलिंद वैद्य शिवसेना ठाकरेप्रभाग १८३ आशा काळे काँग्रेसप्रभाग १८५ टी एम जगदीश शिवसेना ठाकरेप्रभाग १८६ अर्चना शिंदे शिवसेना ठाकरेप्रभाग १८७ जोसेफ कोळी शिवसेना ठाकरेप्रभाग १९३ हेमांगी वरळीकर शिवसेना ठाकरे.प्रभाग २०० उर्मिला पांचाळ शिवसेना ठाकरेप्रभाग २०७ रोहिदास लोखंडे भाजपप्रभाग २०८ रमाकांत रहाटे शिवसेना ठाकरेप्रभाग २०९ यामिनी जाधव शिवसेना शिंदेप्रभाग २१० सोनम जामसूतकर शिवसेना ठाकरेप्रभाग २१४ अजय पाटील भाजपप्रभाग २१५ संतोष ढाले भाजपप्रभाग २१६ राजश्री भातणकर काँग्रेसप्रभाग २१७ गौरंग झवेरी भाजप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.