BMC Election Voting: मतदार नाव असूनही पर्ची गायब; मुंबई बीएमसी निवडणुकीत मतदारांचा हिरमोड, मतदान न करताच परतावे लागले

Voter List Problem Mumbai : राज्यभरात महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. मुंबईसह अनेक भागात मतदानानंतर बोटाला लावण्यात येणारी शाई लगेच पुसली जात असल्याचा प्रकार उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे मतदारांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. अशातच मुंबई बीएमसी निवडणुकीत मतदारांचा हिरमोड झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. .महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांदरम्यान मुंबईतील मतदारांना तांत्रिक आणि प्रशासकीय समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. गुरुवारी (ता. १५) सकाळी ७:३० वाजता मतदान सुरू होताच, अनेक मतदान केंद्रांवर मतदार याद्यांबद्दल गोंधळ निर्माण झाला. ज्यामध्ये ऑनलाइन पोर्टलवर दाखवण्यात आलेले मतदार क्रमांक आणि माहिती मतदान केंद्रांवरील माहितीसोबत जुळत नसल्याचे समोर आले. तसेच मतदान पर्ची नसल्यामुळे मतदारांना मतदान न करताच घरी जावे लागले.एका मतदाराने आपली निराशा व्यक्त करत म्हटले की, "आम्हाला ऑनलाइन मिळालेला क्रमांक येथील नोंदींशी जुळत नाही. त्यामुळे मला मतदान न करताच निघून जावे लागले. असेच मतदानासाठी तासन्तास रांगेत उभे राहिल्यानंतर मतदान यादीची पर्ची नसल्यामुळे अनेकांना मतदान करता आले नाही..सेलिब्रिटीही नाराजमतदार यादी गोंधळाचा परिणाम सामान्य नागरिकांसह प्रमुख व्यक्तींनाही गोंधळ सहन करावा लागला आहे. चित्रपट निर्माते आशुतोष गोवारीकर यांचे भाऊ अविनाश गोवारीकर मतदान करण्यासाठी मतदान केंद्रावर वेळेत पोहोचले असले तरीही मतदान स्लिप नसल्याने मतदानास विलंब झाला. मतदान स्लिप गहाळ होत्या. यामुळे, लोकांना त्यांचा मतदान क्रमांक शोधण्यात वेळ लागत असून मतदानासाठी सुमारे पाच मिनिटे लागत होती. त्याचबरोबर मतदारांमध्ये बराच उत्साह होता, परंतु लांब रांगा आणि मतपत्रिकांचा अभाव यामुळे हा उत्साह कमी झाला, असे अविनाश गोवारीकर यांनी म्हटले.