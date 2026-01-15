मुंबई

BMC Election Voting: मतदार नाव असूनही पर्ची गायब; मुंबई बीएमसी निवडणुकीत मतदारांचा हिरमोड, मतदान न करताच परतावे लागले

Mumbai Municipal Election: मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रियेदरम्यान मतदारांना तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ज्यामुळे मतदारांना मतदान न करताच परत जावे लागत आहे.
Mansi Khambe
Voter List Problem Mumbai : राज्यभरात महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. मुंबईसह अनेक भागात मतदानानंतर बोटाला लावण्यात येणारी शाई लगेच पुसली जात असल्याचा प्रकार उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे मतदारांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. अशातच मुंबई बीएमसी निवडणुकीत मतदारांचा हिरमोड झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

