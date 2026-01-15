BMCचा 'किंग' कोण होणार? मुंबईत २३ ठिकाणी होणार मतमोजणी, सर्व विभागाची यादी आली समोर

मुंबई : राज्यभरात महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मतदान पार पडले आहे. या निवडणुकीचा निकाल उद्या म्हणजेच शुक्रवार (ता. १६ जानेवारी) रोजी लागला जाणार आहे. यामध्ये सर्वांचं लक्ष मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीवर आहे. मुंबईत २२७ निवडणूक प्रभागांकरिता एकूण २३ ठिकाणी मतमोजणी होणार आहे. यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. मतमोजणी प्रक्रियेकरिता निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांतर्गत अभिरक्षा कक्ष (स्ट्रॉग रूम) व मतमोजणीची ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. याबाबतची सर्व यादी समोर आली आहे. .मध्यवर्ती निवडणूक मतमोजणी कक्षआर उत्तर विभाग : प्रभाग क्रमांक १ ते ८ निवडणूक मतमोजणी कक्ष बृहन्मुंबई महानगरपालिका मंडई तळघर, रुस्तमजी संकूल, जयवंत सावंत मार्ग, दहिसर (पश्चिम) मुंबई - ४०० ०६८ येथे होईल.आर मध्य विभाग : प्रभाग क्रमांक ९ ते १८ करिता निवडणूक मतमोजणी कक्ष नागरी प्रशिक्षण संस्था व संशोधन केंद्र, अभिनव नगर, नॅशनल पार्कजवळ, बोरीवली (पूर्व), मुंबई- ४०० ०६६ येथे होईल.आर दक्षिण विभाग : प्रभाग क्रमांक १९ ते ३१ करिता निवडणूक मतमोजणी बजाज महानगरपालिका शाळा, बजाज मार्ग, कांदिवली (पश्चिम) मुंबई – ४०० ०६७ येथे होईल..Mumbai News: खडसे कुटुंबीयांना दिलासा नाहीच! जमीन घोटाळ्याप्रकरणी आरोपनिश्चितीस स्थगिती देण्यास नकार.पी उत्तर विभाग : प्रभाग क्रमांक ३२ ते ३५ व प्रभाग क्रमांक ४६ ते ४९ करिता निवडणूक मतमोजणी कक्ष मुंबई पब्लिक स्कूल (सीबीएसई), मालवणी टाऊनशीप मालाड मार्वे रस्ता, अस्मिता ज्योती हौसिंग सोसायटी समोर, मालाड (पश्चिम) मुंबई - ४०० ०९५ येथे आहे.पी पूर्व विभाग : प्रभाग क्रमांक ३६ ते ४५ करिता निवडणूक मतमोजणी कुरार गाव, मुंबई पब्लिक स्कूल संकुल, शांताराम तलावाजवळ, कुरार गाव, मालाड (पूर्व) मुंबई ४०० ०९७ येथे आहे.पी दक्षिण विभाग : प्रभाग क्रमांक ५० ते ५८ करिता निवडणूक मतमोजणी उन्नत नगर महानगरपालिका शाळा, उन्नत नगर. क्रमांक २, वाहतूक पोलिस विभागाजवळ, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई - ४०० १०४ येथे आहे..के पश्चिम विभाग : प्रभाग क्रमांक ५९ ते ७१ करिता निवडणूक मतमोजणी कक्ष शहाजी राजे भोसले क्रीडा संकल, तळमजला, बॅडमिंटन हॉल, अंधेरी (पश्चिम) मुंबई- ४०० ०५३ येथे आहे.के उत्तर विभाग : प्रभाग क्रमांक ७२ ते ७९ तसेच के पूर्व विभाग: प्रभाग क्रमांक ८०,८१,८६ करिता निवडणूक मतमोजणी गुंदवली महानगरपालिका शाळा, बलिमा नगर, नटराज स्टुडिओच्या मागे, अंधेरी कुर्ला मार्ग, अंधेरी (पूर्व) मुंबई – ४०० ०६९ येथे केले जाईल.के पूर्व विभाग : प्रभाग क्रमांक ८२ ते ८५ तसेच एच पश्चिम विभाग : प्रभाग क्रमांक ९७ ते १०२ करिता मतमोजणी प्रशासकीय इमारत, तळमजला, एस. एन. डी. टी. महिला विद्यापीठ, जुहूतारा मार्ग, सांताक्रुझ (पश्चिम), मुंबई – ४०० ०४९ येथे आहे..एच पूर्व विभाग : प्रभाग क्रमांक ८७ ते ९६ करिता निवडणूक मतमोजणी प्रभात कविवर्य कुसुमाग्रज मराठी भाषा आणि साति भवन इमारत, मुंबई विद्यापीठ, कलिना, विद्यानगरी, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई -०९८ येथे आहे.टी विभाग : प्रभाग क्रमांक १०३ ते १०८, एस विभाग: प्रभाग क्रमांक १०९, ११०, ११३ आणि ११४ करिता मतमोजणी कक्ष बॅडमिंटन कोर्ट, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी क्रीडा संकुल, महाकवी कालिदास नाट्यगृहाच्या मागे, पु. खे. मार्ग, मुलुंड (पश्चिम), मुंबई- ४०० ०८० येथे आहे.एस विभाग : प्रभाग क्रमांक १११, ११२, ११५ ते १२२ निवडणूक मतमोजणी कक्ष सेंट झेवियर हायस्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालय, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, कांजूरमार्ग (पश्चिम), मुंबई – ४०० ०७८ येथे आहे..BMC Election Voting: शाई पुसून गैरकृत्य करणाऱ्यास पुन्हा मतदान करता येणे शक्य नाही, राज्य निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण.एन विभाग : प्रभाग क्रमांक १२३ ते १३३ मतमोजणी पंतनगर महापालिका शाळा क्रमांक ०३, पंतनगर, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई – ४०० ०७५ येथे आहे.एम पूर्व विभाग : प्रभाग क्रमांक १४५ ते १४८, एम पश्चिम विभाग : प्रभाग क्रमांक १४९ ते १५५ करिता मतमोजणी बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, कलेक्टर कॉलनी, महानगरपालिका शाळा संकल, शिवशक्ती नगर, आर. सी. मार्ग, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७४ येथे होईल.एम पूर्व विभाग : प्रभाग क्रमांक १३४ ते १४४ निवडणूक मतमोजणी कक्ष तळमजला, महानगरपालिका प्रसुतीगृह व रुग्णालय (नवीन इमारत), लल्लुभाई कंपाऊंड, हिरानंदानी आकृती इमारत क्रमांक २६ बी च्या समोर, मानखुर्द, मुंबई- ४०० ०४३ येथे आहे..एल विभाग : प्रभाग क्रमांक १५६ ते १६२ आणि १६४ करिता मतमोजणी कक्ष नेहरु नगर महानगरपालिका शाळा, नेहरु नगर, केदारनाथ मंदिर मार्ग, कुर्ला (पूर्व), मुंबई ४०० ०२४ येथे आहे.एल विभाग : प्रभाग क्रमांक १६३, १६५ ते १७१ निवडणूक मतमोजणी कक्ष शिवसृष्टि कुर्ला कामगार, महानगरपालिका शाळा संकुल, एस.टी. आगारासमोर, नेहरु नगर, कुर्ला (पूर्व), मुंबई - ४०० ०२४ येथे आहे.एफ उत्तर विभाग : प्रभाग क्रमांक १७२ ते १८१ निवडणूक मतमोजणी कक्ष नवीन महानगरपालिका शाळा, जैन सोसायटी, प्लॉट क्रमांक १६० / १६१, वल्लभदास मार्ग, सायन (पूर्व), मुंबई ४०००२२ येथे आहे.जी उत्तर विभाग : प्रभाग क्रमांक १८२ ते १९२ करिता निवडणूक मतमोजणी कक्ष डॉ. ऍन्टोनियो दा सिल्वा हायस्कूल ऍन्ड ज्युनिअर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एस. के. बोले मार्ग, कबुतरखाना जवळे, दादर (पश्ि मुंबई - ४०० ०२८ येथे आहे..जी दक्षिण विभाग : प्रभाग क्रमांक १९३ ते १९९ करिता मतमोजणी बृहन्मुंबई महानगरपालिका वरळी अभियांत्रिकी संकुल, तळमजला, डॉ. अॅनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई- ४०० ०१८ येथे आहे.एफ दक्षिण विभाग : प्रभाग क्रमांक २०० ते २०६ करिता मतमोजणी पहिला मजला, पोलीस संकुल हॉल, दादर नायगाव, मुंबई - ४०० ०१२ येथे आहे.डी विभाग : प्रभाग क्रमांक २१४ ते २१९ व सी विभाग प्रभाग क्रमांक २२० ते २२२ मतमोजणी विल्सन महाविद्यालय, नेताजी सुभाषचंद्र मार्ग, गिरगाव चौपाटी, सीफेस रोड, मुंबई - ४०० ००७ येथे आहे.ई विभाग : प्रभाग क्रमांक २०७ ते २१३, बी विभाग प्रभाग क्रमांक २२३,२२४ आणि ए विभाग : प्रभाग क्रमांक २२५ ते २२७ मतमोजणी रिचर्डसन ऍन्ड कुडास कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड, सर जे. जे. व्ह्युम हायस्कुल शेजारी, भायखळा, मुंबई ४०० ००८ येथे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.