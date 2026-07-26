Mumbai News: साकीनाका मॅनहोल दुर्घटनेचा अहवाल गुलदस्त्यात, तीन आठवडे उलटले; पालिकेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

मुंबई : साकीनाका येथील खैरानी रोडवर उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून असलम इसाक शेख (वय ५५) यांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेला तीन आठवडे उलटूनही त्याचा चौकशी अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. मुदत संपूनही अहवाल गुलदस्त्यात असल्याने पालिका प्रशासनाच्या भूमिकेवर नागरिकांतून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. चेंबूर वृक्ष दुर्घटनेप्रमाणे हा अहवाल सभागृहात फेटाळला जाऊन टीकेचे धनी व्हावे लागेल, अशी धास्ती महापालिका प्रशासनाला वाटत असल्याची चर्चा रंगली आहे..खैरानी रोडवर मलनिस्सारण विभागाकडून मॅनहोलवर संरक्षक जाळी बसवण्याचे काम सुरू असताना २ जुलै रोजी पादचारी असलम शेख त्यात पडले आणि वाहून गेले होते. शोधमोहिमेनंतर त्यांचा मृतदेह दुसऱ्या मॅनहोलमध्ये आढळून आला होता. या निष्काळजीमुळे नागरिकांतून तीव्र संताप व्यक्त झाला होता. .Mumbai News: Gen-Z चं मोठं यश, मुंबईत मोर्चा होणारच; ठाकरे बंधूंनी दिली मोठी माहिती.दुर्घटनेनंतर महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले होते. यासाठी उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) किशोर गांधी, उपायुक्त (परिमंडळ ७) मनीष वळंजू आणि उपायुक्त (पायाभूत सुविधा) गिरीश निकम यांची चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीला सात ते १० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते; मात्र या घटनेला २२ दिवस झाले तरी अहवाल सादर झालेला नाही..महापालिका मुख्यालयातील एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, मॅनहोल दुरुस्तीसाठी नेमलेला कंत्राटदार घटनेनंतर फरार झाला आहे. त्यामुळे दुर्घटनेची जबाबदारी निश्चित करणे गुंतागुंतीचे झाले आहे. प्रशासनाकडे अद्याप ठोस पुरावे हाती न लागल्यामुळे दोषर्षीवर दंडात्मक कारवाई करण्यात अडचणी येत आहेत. घटनेनंतर निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन ठोस पुराव्यांअभावी रद्द करावे लागण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे..Mumbai Rain: मुंबईत दमदार पाऊस! धरणांत वर्षभर पुरणारा पाणीसाठा, तरीही १० टक्के पाणीकपातीचं संकट कायम; सध्याचा जलसाठा किती? .दोन प्रकरणांतील कारवाईसाकीनाका मॅनहोलप्रकरणी (एल विभाग) सहाय्यक आयुक्त धनाजी हेर्लेकर, सहाय्यक अभियंता (परीरक्षण) दीपक चौगुले, कनिष्ठ अभियंता अभिजित चौगुले आणि सहाय्यक अभियंता (मलनिस्सारण प्रचालन) उत्तम पाटील यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. चेंबूर झाड दुर्घटनेप्रकरणी सहाय्यक उद्यान अधीक्षक जगदीश भोईर, दुय्यम अभियंता (रस्ते) अरुण मुंढे आणि सहाय्यक अभियंता (रस्ते) योगेश पार्ट यांच्यावर कारवाई झाली आहे.चेंबूर येथील झाड कोसळल्याच्या दुर्घटनेचा चौकशी अहवाल महापौरांसह सर्वसाधारण सभेने फेटाळून लावला होता. त्याचा थसका महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर साकीनाका दुर्घटनेचा अहवाल पूर्ण झाल्याशिवाय आणि लोकप्रतिनिधींचे समाधान झाल्याशिवाय तो सार्वजनिक न करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.