Mumbai News: मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! ५ नवे उड्डाणपूल सुरू होणार; कधी आणि कोणते? जाणून घ्या...

मुंबई : या वर्षी मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीतून मोठी सुटका मिळणार आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला सायन पूर्व-पश्चिम पूल १५ जुलै २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल आणि वाहतुकीसाठी खुला होईल. जुलै अखेर हा पूल कार्यान्वित होईल अशी पुष्टी बीएमसीने केली आहे. शुक्रवारी, बीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी सायन पुलाची पाहणी केली. घोषणा केली की, हा पूल या जुलैमध्ये मुंबईकरांसाठी खुला होईल. सायन ब्रिजसह, या वर्षी मुंबईत एकूण पाच प्रमुख पूल आणि उड्डाणपूल सुरू केले जातील. या प्रकल्पांमध्ये बेलासिस फ्लायओव्हर, महालक्ष्मी केबल-स्टेड ब्रिज, विद्याविहार ब्रिज, सायन ब्रिज आणि गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) प्रकल्पावरील फ्लायओव्हरचा समावेश आहे..बेलासिस उड्डाणपूल नियोजित वेळेपूर्वीच १५ महिने आणि सहा दिवसांत पूर्ण झाला आहे, तर चार महिने शिल्लक आहेत. त्याची एकूण लांबी ३३३ मीटर आहे, ज्यामध्ये पूर्वेकडील बाजू १३८.३९ मीटर, पश्चिमेकडील बाजू १५७.३९ मीटर आणि रेल्वे बाजू ३६.९० मीटर आहे. आता तो फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात उघडण्याचे नियोजन आहे..Mumbai Local Megablock: प्रवाशांचा खोळंबा होणार! तिन्ही रेल्वे मार्गांवर जम्बो ब्लॉक; कोणत्या लोकल रद्द? पाहा वेळापत्रक.गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) प्रकल्पाचा भाग म्हणून दिंडोशी कोर्ट आणि दादासाहेब फाळके चित्रनगरी (फिल्म सिटी) दरम्यान बांधण्यात येत असलेल्या उड्डाणपुलाचे काम ७५ टक्के पूर्ण झाले आहे. ३१ पैकी तीस खांब उभारण्यात आले आहेत. ३१ मे २०२६ पर्यंत तो वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे बीएमसीचे उद्दिष्ट आहे. गोरेगाव ते मुलुंड हा प्रवास, जो सध्या अंदाजे ७५ मिनिटे घेतो, तो अंदाजे २५ मिनिटांपर्यंत कमी केला जाईल. .सायन पूर्व-पश्चिम पुलाच्या पुनर्बांधणीचे काम वेगाने सुरू आहे. बीएमसीच्या म्हणण्यानुसार, रेल्वे प्रशासन रेल्वे हद्दीतील पुलावर काम करत आहे, तर महानगरपालिका अप्रोच रोड आणि दोन अंडरपासवर काम करत आहे. पादचाऱ्यांसाठी पादचाऱ्यांसाठी पादचाऱ्यांसाठी पादचाऱ्यांच्या पुलाचे बांधकाम आधीच सुरू झाले आहे आणि पुढील पंधरा दिवसांत एक अंडरपास उघडला जाईल. पश्चिम भागाचे काम ३१ मे २०२६ पर्यंत चार टप्प्यात पूर्ण केले जाईल. त्यानंतर, पूर्वेकडील भागाचे उर्वरित काम ३० ते ४५ दिवसांत पूर्ण केले जाईल आणि सायन पूल १५ जुलै २०२६ पर्यंत वाहतुकीसाठी खुला केला जाईल..बीएमसीच्या मते, विद्याविहार पुलाच्या बांधकामाचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. हा पूल घाटकोपर पूर्वेतील रामचंद्र चेंबूरकर मार्गाला पश्चिमेतील एलबीएस मार्गाशी जोडेल. यामुळे पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमधील संपर्क सुधारेल आणि विमानतळापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. अॅप्रोच रोड आणि सरफेसिंगचे काम अंतिम टप्प्यात आहे आणि २८ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. हा पूल जूनमध्ये खुला करण्याचे नियोजन आहे, संपूर्ण प्रकल्प मे पर्यंत पूर्ण होईल..Mumbai : लोकलमध्ये वादानंतर झटापट, तीन प्रवासी रुळावर पडल्याची घटना.महालक्ष्मी केबल-स्टेड ब्रिज ऑक्टोबर पर्यंत पूर्ण होईलमुंबईचा पहिला केबल-स्टेड ब्रिज देखील शहराचा कायापालट करण्यासाठी सज्ज आहे. महालक्ष्मी रेल्वे स्टेशनजवळील केशवराव खाडये मार्गावर बांधण्यात येणारा हा पूल सात रस्ता परिसराला महालक्ष्मी मैदानाशी जोडेल. ८०३ मीटर लांबीचा आणि १७.२ मीटर रुंदीचा हा पूल सुमारे ४०० कोटी रुपये खर्च आला आहे आणि आतापर्यंत ५५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. बीएमसीच्या मते, हा पूल ३१ ऑक्टोबरपर्यंत तयार होईल आणि नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात वाहतुकीसाठी खुला होईल.