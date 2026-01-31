मुंबई

Mumbai News: मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! ५ नवे उड्डाणपूल सुरू होणार; कधी आणि कोणते? जाणून घ्या...

Mumbai new flyovers: मुंबईत सायन पूल पुन्हा सुरू होण्याची वाट पाहणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. पुढील काही महिन्यांत, केवळ सायन पूलच नाही तर मुंबईतील इतर चार पूल पुन्हा सुरू होतील.
मुंबई : या वर्षी मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीतून मोठी सुटका मिळणार आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला सायन पूर्व-पश्चिम पूल १५ जुलै २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल आणि वाहतुकीसाठी खुला होईल. जुलै अखेर हा पूल कार्यान्वित होईल अशी पुष्टी बीएमसीने केली आहे. शुक्रवारी, बीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी सायन पुलाची पाहणी केली. घोषणा केली की, हा पूल या जुलैमध्ये मुंबईकरांसाठी खुला होईल. सायन ब्रिजसह, या वर्षी मुंबईत एकूण पाच प्रमुख पूल आणि उड्डाणपूल सुरू केले जातील. या प्रकल्पांमध्ये बेलासिस फ्लायओव्हर, महालक्ष्मी केबल-स्टेड ब्रिज, विद्याविहार ब्रिज, सायन ब्रिज आणि गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) प्रकल्पावरील फ्लायओव्हरचा समावेश आहे.

