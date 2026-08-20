BMC Gen Z Fellowship 2026: मुंबई महानगर पालिकेची 'Gen Z Fellowship'; तरुणांना दरमहा मिळणार ६१,५०० रुपये मानधन, जाणून घ्या अर्ज कसा करता येणार

मुंबई : मुंबईतील तरुणांना आता बृहन्मुंबई महानगरपालिके (BMC) सोबत काम करण्याची संधी मिळणार आहे. महानगरपालिकेने मुंबईच्या भविष्याला आकार देण्यासाठी आणि प्रशासनात तरुणांचा सहभाग वाढवण्यासाठी 'BMC Gen Z Fellowship Program' ची घोषणा केली आहे. विकसित मुंबई या संकल्पनेअंतर्गत हा उपक्रम सुरू केला गेला आहे आणि मुंबईतील गुणवंत तरुणांसाठी एक उत्तम संधी ठरणार आहे..या फेलोशिपचा कार्यकाळ १२ महिन्यांचा असणार आहे आणि एकूण ५० जागांवर निवड केली जाणार आहे. यात सहभागी होणाऱ्या तरुणांना BMCच्या प्रशासकीय कामकाजाची थेट माहिती मिळवण्याची, धोरण तयार करण्यांसोबत काम करण्याची आणि नेतृत्वगुण विकसित करण्याची संधी मिळेल. फेलोशिप पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना प्रमाणपत्र देखील दिले जाईल. तसेच दरमहा ६१,५०० रुपये इतके मानधन (Stipend) दिले जाणार आहे..Titwala News: लोकांचे जीवन वाचवणाऱ्या डॉक्टरने आयुष्य संपवले, टिटवाळ्यातील घटनेने सारेच हळहळले.पात्रता आणि अटीकोणत्याही शाखेतील पदवीधर उमेदवार अर्ज करू शकतात.उमेदवाराला उत्तम प्रकार मराठी भाषा बोलणे, वाचणे आणि लिहिणे येणे आवश्यक आहे. याशिवाय हिंदी आणि इंग्रजी भाषेचे पुरेसे ज्ञान असणे गरजेचेसंगणक आणि इंटरनेटच्या वापराचे मूलभूत ज्ञानउमेदवाराचे वय २८ वर्षांपेक्षा कमी असावे..अर्ज कसा करावा?उमेदवारांनी अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने https://bmc.recruitlive.in/#/login या अधिकृत संकेतस्थळावर सादर करायचे आहेत. या फेलोशिपसाठी अर्ज शुल्क ५०० रुपये ठेवण्यात आले आहे..Pandavkada Waterfall: पांडवकडा धबधबा ठरतोय मृत्यूचा सापळा! पाण्यात बुडून १६ वर्षीय मुलाचा मृत्यू, दोन महिन्यांतील चौथी घटना .महत्त्वाच्या तारखाअर्ज प्रक्रिया १९ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू झाली असून अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३१ ऑगस्ट २०२६ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.